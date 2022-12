Petlove inaugura cachorródromo instagramável no Parque Ibirapuera

Por Bússola

O Grupo Petlove inaugura no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o maior espaço para cães a céu aberto da América Latina. Nomeado como Quintal da Petlove, o projeto, administrado pela Urbia, possui 9.000 m² e terá uma intensa agenda cultural voltada aos pets e tutores, com ativações mensais que vão de palestras sobre alimentação e adestramento até os tradicionais encontros de raças e ações temáticas.

Logo no lançamento, o espaço, localizado próximo aos Portões 5 e 6 do Parque, recebe a exposição gratuita “Petlove encolheu os cachorros”, que traz gigantografias e prometem surpreender o público humano e animal com diferentes instalações instagramáveis de acessórios icônicos pets em tamanho gigante, como caminhas, comedouros, osso de plástico, mordedor e a famosa bolinha Petlove com quase três metros de altura. A ativação segue aberta até o dia 15 de janeiro de 2023.

“O projeto Quintal da Petlove é um dos desdobramentos do nosso propósito de transformar o mundo em um ambiente onde os pets sejam mais felizes e saudáveis. Estamos indo além de promover um novo ponto de encontro dos petlovers, mas estamos de fato investindo em diversas melhorias na infraestrutura do local, como a instalação de nova grama, câmeras de segurança, drenagem, troca de bebedouros, entre outros. Nosso objetivo é que este Quintal da Petlove torne-se um local seguro e convidativo para aproveitar o dia com nossos cães, onde tutores e pets possam se divertir e aprender de forma gratuita”, diz Filipe Botton, head de marca e comunicação do Grupo Petlove.

O Quintal da Petlove conta também com diferentes mobiliários de agility para as brincadeiras dos pets, além de bancos diferenciados feitos em concreto com estrutura metálica e assentos em madeira especialmente preparada para ficar exposta a céu aberto – para maior durabilidade e conforto térmico de tutores e cães. Os itens são assinados pelo estúdio de arquitetura e design paulista Plantar Ideias.

Há, ainda, uma loja da marca para a aquisição de itens do dia a dia para serem utilizados no espaço, como brinquedos, petiscos, ração, itens de higiene e acessórios específicos para cães. O espaço funcionará diariamente, das 5h à 0h (mesmo horário de funcionamento do Parque). A expectativa é receber cerca de 150 mil visitantes por final de semana (estimativas da Urbia para o Parque).

“Criar um espaço para que os donos de pets pudessem levar seus cachorros para a realização de atividades sempre foi uma das preocupações da Urbia. Por meio da parceria com a Petlove, conseguimos entregar um local com toda a infraestrutura necessária para que os cães e seus tutores se sintam confortáveis e tenham uma longa permanência no Parque Ibirapuera”, afirma Samuel Lloyd, diretor da Urbia.

