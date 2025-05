'Tratar todo mundo igual' e outros 2 erros que derrubam gestores

Por Julio Amorim*

Tem gestor que vibra quando a equipe cresce. Contrata mais profissionais e dobra as metas. Só que tem um detalhe que quase ninguém fala, mas deveria: quanto maior o time, maior o risco de a liderança desandar. E rápido!

Crescer exige mais do que planilha, processo e contratação. Exige maturidade. E, sem perceber, é nesse momento que muitos líderes começam a cavar a própria cova — achando que estão construindo um trono. Veja abaixo os três erros que destroem times e estagnam líderes.

1. Centralizar tudo: o gestor vira gargalo

O time cresce e o que o gestor faz? Segura ainda mais as rédeas. Quer ler cada e-mail, revisar cada planilha, aprovar até o post do Instagram e ainda escolher o sabor do café da sala. Resultado: nada anda sem ele. Só que tem uma verdade dura aqui: “se tudo depende de você, então você não tem uma equipe. Você tem reféns.”

Delegar não é abandonar. É ensinar, acompanhar, dar espaço para a equipe aprender e errar. Quem não erra, não evolui. E quem não evolui, estagna. Inclusive você. Liderança de verdade é quando o time voa mesmo sem você por perto.

2. Parar de ouvir: o erro silencioso (e fatal)

Quando o time era pequeno, você ouvia todo mundo. Trocava ideia no café, pegava feedback direto, sentia o clima no ar. Mas agora, com mais gente, agenda cheia e ego inflado, você acha que já sabe tudo. Spoiler: não sabe.

Liderar é escutar o tempo todo. O cliente, o time, o estagiário, o RH. Crescimento real vem de escuta ativa, aquela que incomoda, que faz repensar, que evita desastre antes dele bater na porta. Quem não ouve, lidera no escuro. E quem lidera no escuro, tropeça.

3. Tratar todo mundo igual: o erro que parece bonito, mas não é

“Eu trato todo mundo igual.” Parece bonito, né? Mas, na prática, é um dos maiores erros de liderança. Porque ninguém é igual. Tem gente que precisa de mais direcionamento, outros que odeiam supervisão. Tem os que rendem de manhã, os que brilham à noite. Tem os que querem desafios e os que só querem paz. Ignorar isso é ignorar gente. E gente ignorada desengaja, desmotiva e, pior, vai embora.

Quer evitar isso? Comece a entender de gente. Use ferramentas de perfil comportamental, converse de verdade, observe. Liderar é se adaptar. Não tem receita pronta. Tem sensibilidade e intenção.

Quer crescer com sua equipe? Então seja grande o suficiente pra sair do centro, humilde o bastante pra continuar ouvindo, e inteligente o suficiente pra entender que cada pessoa do seu time é única. Liderar não é sobre você. É sobre o outro. E quando você entende isso, você para de crescer sozinho — e começa a crescer de verdade.

*Julio Amorim é CEO da Great Group, especialista em planejamento e autor do livro "Escolha Vencer: Criando o Hábito de Conquistar Sonhos e Objetivos”.

