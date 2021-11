Equatorial, Energisa e Neoenergia adotam pagamento de conta via Pix

A Equatorial Energia e a Energisa são as mais recentes distribuidoras de energia elétrica a adotarem o Pix para seus clientes, uma modalidade que se tornou mais prática e facilitou a forma de pagamento para o consumidor, neste momento que coincide com a crise hídrica.

A Equatorial, por sua vez, iniciou suas atividades com o Pix para clientes do Maranhão, Pará, Piauí e Alagoas. A facilidade da ferramenta foi preponderante para a decisão de adotá-la na plataforma de negócios da companhia.

“Como a sua compensação é mais rápida, o Pix traz uma maior eficiência ao processo de pagamento das contas de energia, além da garantia da segurança das transações. Permitindo que o cliente pague suas contas com segurança sem sair de casa, a qualquer hora do dia, nos sete dias da semana, inclusive feriados, usando apenas o aparelho celular, evitando deslocamentos e filas”, afirma o gerente Corporativo de Cobrança do Grupo Equatorial Energia, Jean Gama.

No grupo Energisa, o sistema já representa 5% da arrecadação e tende a crescer. A empresa tem investido em campanhas de engajamento para incentivar o novo meio de pagamento.

“Lançamos em Mato Grosso, por exemplo, uma promoção que a Energisa pagará até R$ 5 mil de conta para o cliente que paga via Pix e for sorteado. O resultado sai em outubro e, a partir daí, queremos expandir essa promoção para as demais unidades de atuação da Energisa. A nossa expectativa é que todos os nossos mais de oito milhões de clientes que possuem uma conta corrente, conta poupança ou uma conta de pagamento digital possam se beneficiar dessa nova forma de pagamento instantâneo”, declara Antonio Tovar, diretor de Finanças do grupo que tem 11 distribuidoras espalhadas pelo Brasil.

A Neoenergia foi a primeira a usar o modelo. A companhia disponibilizou o pagamento da conta de energia por meio do Pix em 2020, iniciando pelos clientes digitais e promovendo uma expansão por meio de fases.

“Estamos sempre em busca do que é novo e do que proporciona uma melhora à experiência do cliente, seguindo com a prática do pioneirismo e forte investimento”, diz Luiz Flávio, diretor de Serviços ao Cliente da Neoenergia.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube