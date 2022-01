Track.co anuncia aquisição da HFocus e prospecta atingir R$ 1 bilhão

A Track.co, startup especialista em indicadores de performance da Experiência do Cliente e em métricas de monitoramento de consumidores, anuncia a aquisição da HFocus, empresa especializada no monitoramento de satisfação e experiência do paciente. A partir da aquisição, a Track.co se torna líder no segmento da saúde, atingindo mais de 70% de market share no segmento. Além disso, com o negócio, a empresa conquista o valor de R$ 150 milhões de mercado e projeta alcançar R$ 1 bilhão até o final de 2026.

“Queremos ser a peça tecnológica fundamental para o aprimoramento da gestão centrada no cliente que garante melhores jornadas ao consumidor, aumentando o faturamento das empresas”, afirma Tomás Duarte, cofundador e CEO da Track.co.

Com essa movimentação, a Track.co planeja dobrar o faturamento em 2022, além de aumentar o quadro de colaboradores. A partir disso, ambas empresas somam 125 funcionários e projetam completar o quadro com mais de 200 profissionais até o primeiro trimestre do próximo ano. Entre os principais clientes da HFocus estão a Rede D'or São Luiz, Albert Einstein, Sírio Libanês e HCOR.

“A HFocus surgiu com o intuito de ser um agente de mudança no setor de saúde, trazendo a voz dos pacientes e colaboradores para um primeiro plano na tomada de decisão. As possibilidades futuras são inúmeras e estamos muito animados em continuar essa evolução”, declara José Choucaira, CEO da HFocus.

