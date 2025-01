Todo desenvolvedor precisa saber desses 4 assuntos para criar um app de sucesso

*Por Guilherme Martins, cofundador da Eitri

O mercado de dispositivos móveis no Brasil segue em crescimento acelerado. Segundo a 35ª edição da Pesquisa Anual do Centro de Tecnologia de Informação Aplicada (FGVcia), há 1,2 smartphone por habitante, totalizando 258 milhões de celulares inteligentes em uso no país.

Somando notebooks e tablets, o número chega a 384 milhões de dispositivos portáteis, o equivalente a 1,8 por habitante. A predominância do mobile transforma o lançamento e a atualização de aplicativos em desafio estratégico essencial para empresas e desenvolvedores, em um cenário onde há três celulares vendidos para cada aparelho de TV.

A presença massiva de smartphones cria um ambiente fértil para inovações no setor mobile. Contudo, os desafios são significativos: com mais de seis milhões de apps disponíveis nas principais lojas, erros ou falhas podem significar o fracasso de um produto, mesmo que sua proposta inicial seja promissora. Para alcançar sucesso, os programadores precisam adotar estratégias robustas e práticas bem definidas em cada etapa do processo, desde a concepção até a manutenção.

1. Importância da preparação técnica

O êxito de um novo app começa muito antes de sua disponibilização nas lojas. A configuração adequada de ambientes – incluindo desenvolvimento, homologação e produção – é indispensável para garantir um processo fluido e eficiente.

Ferramentas como Firebase Analytics e Crashlytics ajudam a monitorar métricas de desempenho, detectar falhas e otimizar a experiência do usuário antes mesmo do aplicativo ficar disponível para os clientes. Além disso, testes de regressão, de interface em diferentes dispositivos e beta testing com usuários reais são passos fundamentais para minimizar erros e garantir a qualidade do produto final.

2. Minimizando riscos com lançamento gradual

Uma estratégia eficaz de lançamento pode fazer a diferença entre um produto bem-sucedido e um fiasco. A prática de lançar gradualmente é a mais recomendada, especialmente para aplicativos que atingem um grande número de downloads.

No ecossistema Android, a Google Play Store oferece a opção de rollout percentual, permitindo que o app seja liberado inicialmente para 1% ou 2% das pessoas. Com isso, os desenvolvedores podem monitorar métricas vitais, como taxas de adoção e ocorrências de falhas, antes da expansão da base de usuários.

Já no iOS, a App Store conta com o recurso Phased Release, que incrementa automaticamente o número de clientes ao longo do tempo, proporcionando uma transição suave.

Adicionalmente, o TestFlight é uma ferramenta valiosa para testes em ambiente controlado. É fundamental acompanhar de perto o comportamento do aplicativo. Métricas como crashes por versão, feedback nas lojas e desempenho geral precisam ser analisadas continuamente para garantir que qualquer problema seja rapidamente corrigido.

3. Gestão contínua de atualizações

As atualizações são essenciais para manter a relevância de um aplicativo. Mais do que corrigir erros, elas representam a oportunidade de adicionar funcionalidades, melhorar a experiência do usuário e reforçar a competitividade do produto.

A adoção de um sistema de versionamento semântico (MAJOR.MINOR.PATCH) ajuda a organizar o cronograma de atualizações e permite que os usuários entendam facilmente as mudanças realizadas. Além disso, manter notas de atualização claras e objetivas é uma prática que contribui para o engajamento e a fidelidade de quem usa o app.

Para lidar com problemas críticos, é importante estabelecer processos ágeis de correção, como hotfixes. No entanto, a prevenção continua sendo o melhor caminho. O checklist rigoroso incluindo testes em diferentes condições de rede, validação de permissões e verificação de compatibilidade com dispositivos variados, pode reduzir significativamente a ocorrência de falhas.

4. Modularização como tendência para o futuro

Com o aumento da complexidade dos aplicativos, a modularização desponta como uma abordagem promissora. Essa técnica permite que os programadores atualizem componentes específicos do app sem impactar o restante do sistema, reduzindo riscos e agilizando o processo de manutenção.

A modularização facilita o isolamento de problemas e o monitoramento centralizado, garantindo maior eficiência operacional. O modelo é especialmente útil em superapps, que reúnem diversas funcionalidades em uma única plataforma e demandam maior flexibilidade para acompanhar as necessidades do mercado.

O sucesso no lançamento e manutenção de aplicativos móveis exige mais do que habilidades técnicas. Ele depende de planejamento estratégico, monitoramento constante e uma abordagem proativa para prevenir problemas. Ferramentas avançadas, práticas bem definidas e uma visão de longo prazo são elementos que diferenciam desenvolvedores e empresas no mercado.

