RedNote se torna aplicativo mais baixado nos EUA antes de possível proibição do TikTok

Com o iminente banimento do TikTok nos Estados Unidos, o RedNote, também conhecido como Xiaohongshu, emergiu como o aplicativo mais baixado na App Store. A plataforma chinesa, que combina vídeos curtos, fotos e postagens de texto, atraiu usuários americanos em busca de alternativas ao popular aplicativo de vídeos. As informações são do Daily Mail e do The Verge.

O TikTok enfrenta a proibição de distribuição nos EUA a partir de 19 de janeiro, caso a Suprema Corte não bloqueie uma lei que exige que a ByteDance, sua controladora, venda a operação americana para uma empresa não vinculada a "adversários estrangeiros." Se a venda não ocorrer, o TikTok será considerado ilegal para suporte ou distribuição por serviços de internet americanos.

Enquanto o futuro do TikTok permanece incerto, muitos de seus usuários estão migrando para o RedNote, apelidando-se de "refugiados do TikTok." A plataforma oferece um formato que mescla elementos de Instagram e Pinterest, com postagens de estilo de vida, experiências e resenhas.

Lançado em 2013 como um aplicativo focado em compras, o RedNote acumulou mais de 300 milhões de usuários ativos mensais e ultrapassou US$ 1 bilhão (R$ 6,09 bilhões) em lucros no último ano. Durante a pandemia, o aplicativo experimentou um crescimento explosivo, especialmente entre jovens chineses. Nos EUA, o interesse pelo RedNote intensificou-se nas últimas semanas, com muitos usuários explorando suas funcionalidades antes do possível banimento do TikTok.

Embora o TikTok não desapareça imediatamente dos dispositivos após o banimento, a qualidade do aplicativo será prejudicada. Sem atualizações de segurança e correções de bugs, o uso do TikTok nos EUA se tornará insustentável ao longo do tempo.

Além disso, o banimento não se limita ao TikTok. Outros aplicativos de propriedade chinesa, como WeChat, Lemon8 e CapCut, também estão sob escrutínio das autoridades americanas. Essa medida reflete uma preocupação crescente com a segurança nacional e o controle de dados por empresas chinesas.

Outras alternativas ao TikTok

Enquanto o RedNote lidera os downloads, outras plataformas estão competindo pela atenção dos usuários do TikTok. Entre elas: