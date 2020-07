Os 10 smartphones mais procurados do Brasil no primeiro trimestre de 2020

O Redmi Note 8, da chinesa Xiaomi, foi o smartphone mais procurado do primeiro semestre, de acordo com um levantamento feito a pedido de EXAME ao comparador de preços Zoom.

O aparelho é vendido no Brasil por meio de uma parceria coma mineira DL, que tem 50% do faturamento de produtos da marca chinesa nos celulares, apesar de vender de patinetes elétricas a lâmpadas conectadas.

O segundo smartphone mais buscado no período de janeiro a março deste ano foi o Galaxy A50, um aparelho de gama intermediária-avançada de 2019 da sul-coreana Samsung. A terceira posição ficou com o iPhone XR, de 2018.

A Samsung domina a lista dos 10 mais buscados do primeiro trimestre, ocupando cinco posições no ranking. A segunda colocada é a Apple, com três posições. A ausência de smartphones da LG no levantamento da Zoom indica que a empresa não conseguiu emplacar um dispositivo de grande atratividade aos consumidores entre o fim de 2019 e os primeiros meses de 2020.

Confira a lista completa, elaborada pelo Zoom, a seguir.