Tem algo acontecendo com a transmissão de eventos regionais — e o mercado precisa ficar de olho

Por Arenusa Goulart*

Em tempos de atenção fragmentada e economias em disputa, eventos regionais deixaram de ser pauta de cultura para se tornarem ativos de mídia, branding e desenvolvimento.

O que está em jogo é mais do que entretenimento: é soft power em escala local e cada vez mais relevante nacionalmente. Tomemos como exemplo dois gigantes do calendário nordestino:

O Fortal movimentou mais de R$ 1 bi

Em 2024, o Fortal movimentou um impacto econômico superior a R$ 1 bilhão, gerou 40 mil empregos e ocupou 72% da rede hoteleira de Fortaleza.

No mesmo período, a transmissão ao vivo registrou 17,7 pontos de audiência com mais de 614 mil espectadores e 55,9% de share na TV aberta.

São João de Maracanaú rendeu R$ 100 mi

Já o São João de Maracanaú, que reuniu 2,7 milhões de pessoas em 2025, não apenas impulsionou a economia local com R$ 100 milhões em receita e 4.500 empregos, mas também ultrapassou 1,3 milhão de espectadores na TV com 47,9% de participação, segundo a Kantar Ibope.

Números colocam os eventos em pé de igualdade com os maiores do Brasil

O São João de Caruaru, por exemplo, gerou R$ 737 milhões em impacto em 2025. O Rock in Rio e o Lollapalooza ultrapassam a casa do bilhão, mas em contexto urbano centralizado e com apoio publicitário massivo.

O que vemos no Nordeste é a mesma potência, com menos capital de mídia e, ainda assim, audiência crescente, engajamento social relevante e forte adesão popular.

Mais que audiência: território simbólico

No mercado publicitário, fala-se muito sobre construção de marca e identificação emocional. Mas poucos formatos entregam tanta conexão quanto um artista local, cantando no palco de sua cidade, com a estética da sua cultura, transmitido ao vivo em múltiplas telas.

É branding na veia. É equity territorial. E é um reforço essencial à lógica de programação nacional, ao trazer camadas de especificidade e pertencimento que apenas a produção local pode oferecer.

A cada edição, eventos como o Fortal e o São João de Maracanaú consolidam um repertório visual, sonoro e simbólico que conecta públicos e impulsiona buscas.

O termo “Fortal” teve crescimento de 309% em volume de buscas entre 2023 e 2024.

Já “São João de Maracanaú” cresceu 50% entre 2023 e 2025.

Há algo pulsando aqui. E o mercado precisa prestar atenção.

A mídia regional como plataforma de aceleração

Transmitir eventos regionais é um ato de inteligência editorial. Mas mais do que isso, é uma alavanca para valorizar a produção cultural local, fomentar turismo, atrair investimento e gerar lastro de marca, tanto para players de mídia quanto para anunciantes públicos e privados.

O Sistema Verdes Mares vem atuando com essa visão: não apenas transmitindo, mas documentando, amplificando e distribuindo conteúdo multiplataforma que gera valor além do pico do evento.

E daí?

Se você é:

Executivo de marca , essa é uma oportunidade de se conectar com públicos autênticos em momentos de alta emoção e engajamento.

Gestor público, essa é uma vitrine de impacto direto na economia e na reputação territorial.

Agência ou mídia planner , essa é uma chance de pensar regional com visão nacional e entregar mais resultado por real investido.

No novo ciclo da comunicação, quem aposta em cultura local não está olhando para o passado; está moldando o futuro. Porque relevância, no fim do dia, não se compra. Se constrói.

*Arenusa Goulart é gerente de marketing do Sistema Verdes Mares.