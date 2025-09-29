De empreendedor a palestrante: evento quer encontrar o melhor palestrante do Brasil

Um vídeo de até 10 minutos pode ser a porta de entrada para meio milhão de reais — e uma carreira nacional como palestrante.

Essa é a proposta do The Best Speaker Brasil, um reality show de palestras, cujas inscrições para a segunda edição vão até esta terça-feira, 30.

A disputa é promovida pela PSA, curadora gaúcha de conteúdo com 13 anos de mercado, e é voltada para pessoas comuns com algo relevante a dizer.

Pode ser um empreendedor com uma história de virada, alguém que superou um trauma, ou simplesmente quem domina a arte de contar boas histórias.

Em 2024, o projeto atraiu mais de 19.000 candidatos. Agora, quer ir além.

Como se inscrever

O processo começa simples: um vídeo autoral, de 10 minutos, enviado até 30 de setembro pelo site do programa.

O diferencial vem logo depois.

Todos os participantes recebem feedback automatizado de uma inteligência artificial desenvolvida especialmente para a competição — e podem reenviar o material ajustado com base nos insights recebidos.

“O TBS vai além de uma competição, é uma plataforma que transforma talentos em oportunidades reais, reconhecendo pessoas com mensagens impactantes”, afirma Márcio Spagnolo, CEO da PSA e idealizador do reality.

A premiação inclui 500 mil reais em dinheiro para o vencedor, mais 500.000 reais em consultorias de posicionamento, branding e vendas.

O campeão também fecha contrato de exclusividade com a PSA e entra numa agenda de 50 palestras pró-bono em empresas do portfólio da marca — um trampolim para quem quer ganhar nome no mercado de palestras, estimado em bilhões de reais no Brasil.

A jornada dos participantes será dividida em cinco fases, da inscrição à grande final, marcada para 29 de novembro na Catedral Metropolitana de Porto Alegre.

O reality presencial contará com provas em grupo, desafios de oratória e avaliação de um júri de peso: Luis Justo, CEO do Rock in Rio; a advogada e comunicadora Gabriela Prioli; a futurista Martha Gabriel; e o escritor Fabrício Carpinejar.

A apresentação será de Otaviano Costa.

A EXAME é parceira de mídia do evento.

Com formato híbrido — parte online, parte presencial — o programa quer unir entretenimento e desenvolvimento pessoal em uma linguagem acessível e popular, mirando tanto aspirantes a palestrantes quanto o público em busca de inspiração real.

As inscrições estão abertas pelo site thebestspeaker.com.br.

Podem participar brasileiros com mais de 18 anos ou menores representados legalmente, desde que não tenham sido finalistas na edição de 2024.