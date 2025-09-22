Oktoberfest Summit 2025: veja a programação do evento que revela os bastidores da festa alemã

A Oktoberfest Blumenau, conhecida como umas das maiores festas alemãs das Américas, com tradição iniciada há quatro décadas, celebra a cultura, a gastronomia e o turismo da região. Em 2025, a 40ª edição da festa servirá como palco para um novo formato: o Oktoberfest Summit, realizado entre os dias 13 e 15 de outubro. O encontro terá atividades no Teatro Carlos Gomes e no Parque Vila Germânica, reunindo especialistas nacionais e internacionais para discutir temas ligados ao turismo, economia criativa, sustentabilidade, inovação e gestão de grandes eventos.

O evento propõe um espaço para debater práticas e tendências que impactam o setor de hospitalidade e de produção cultural em larga escala.

Programação multidimensional

O Summit oferecerá uma experiência com palestras, painéis, estudos de caso, visitas técnicas exclusivas aos bastidores da Oktoberfest e acesso ao Camarote Spaten. Os participantes terão ainda música, certificação oficial e ingresso para a festa.

Entre os temas em destaque estão patrocínios, licenciamento de marcas, segurança em eventos, uso de tecnologia, sustentabilidade ambiental e parcerias internacionais. As discussões incluem práticas reais para diferenciar ações de impacto de estratégias de greenwashing.

Participação de líderes e especialistas

A programação contará com nomes como Guilherme Benno Guenther, diretor geral da Oktoberfest Blumenau, Vinicius Lummertz, ex-ministro do Turismo, e Guilherme Paulus, presidente do Grupo CVC. Estão confirmados ainda executivos de marketing do Bradesco e do Fort Atacadista, representantes da Bundesliga e especialistas em segurança pública e tecnologia aplicada a eventos, como reconhecimento facial e ticketing cashless.

A diversidade de convidados reforça a proposta de integrar diferentes áreas para fortalecer a indústria de eventos no Brasil.

Blumenau no cenário internacional

O encontro também discutirá os processos burocráticos e os desafios da realização da Oktoberfest, considerada a maior festa alemã das Américas. A programação se encerra com visita técnica aos preparativos e participação no tradicional desfile no centro de Blumenau.

A 40ª Oktoberfest Blumenau, que ocorre entre 8 e 26 de outubro, terá importantes patrocinadores e apoio de instituições culturais. O Summit busca ampliar o debate sobre inovação e sustentabilidade, com foco em fortalecer o setor turístico e cultural no Brasil.

O evento conta com a Exame como parceira oficial de mídia, responsável pela cobertura. Inscrições e informações completas estão disponíveis no site oficial, que reúne programação e acesso à compra de ingressos.

Veja a programação completa:

Programação completa:

Segunda-feira (13/10)

13h30min - Início do credenciamento

17h - Abertura do evento

Anfitrião: Prefeito Egidio Ferrari

18h - O posicionamento da Oktoberfest Blumenau

Palestra: Guilherme Benno Guenther – Diretor Geral da Oktoberfest Blumenau

Guilherme Benno Guenther – Diretor Geral da Oktoberfest Blumenau 19h15min – Turismo e economia criativa como indutores dos grandes eventos

Moderador: Delton Batista – Presidente do Lide/SC

Delton Batista – Presidente do Lide/SC Painelista 1: Vinicius Lummertz - Ex-ministro do Turismo

Vinicius Lummertz - Ex-ministro do Turismo Painelista 2: Guilherme Paulus - Presidente do Grupo CVC

Guilherme Paulus - Presidente do Grupo CVC Painelista 3: Lucas Amorim – Diretor de redação da Exame

20h30min - Coquetel temático

Terça-feira (14/10)

8h - Abertura do credenciamento

8h30min - Estratégia para sponsorships em eventos regionais

Moderador: Rafael Almeida - Koi Comunicação e Agência Guru

Rafael Almeida - Koi Comunicação e Agência Guru Painelista 1: Gustavo Petry Custodio - Diretor de Marketing do Fort Atacadista

Gustavo Petry Custodio - Diretor de Marketing do Fort Atacadista Painelista 2: Nathalia Garcia – Diretora de Marketing do Bradesco

Nathalia Garcia – Diretora de Marketing do Bradesco Painelista 3: André Guimarães – Maná Produções, Comunicação e Eventos

André Guimarães – Maná Produções, Comunicação e Eventos Painelista 4: Aldo Pasqualini – Diretor de Marketing e Clientes da Unifique Telecomunicações

10h - Licensing da Oktoberfest Blumenau

Painelista: Luciana Vitorino – CEO da Agência Ispartner Licenciamento de Marcas

Luciana Vitorino – CEO da Agência Ispartner Licenciamento de Marcas 10h15min - Coffee break

10h45min - Sustentabilidade ambiental além do greenwashing

Moderador: Adriene Carlotto - CEO da Clear Projetos

Adriene Carlotto - CEO da Clear Projetos Painelista 1: Pablo Aledo Martinez-Illescas – Diretor de Negócios da Veolia Brasil

Pablo Aledo Martinez-Illescas – Diretor de Negócios da Veolia Brasil Painelista 2: Hanokh Yamagishi – Diretor Regional de Gerenciamento de Resíduos da Veolia Brasil

11h30min - Como descomplicar a burocracia e fazer o maior evento cultural do Brasil acontecer?

Moderador: Ulysses Kreutzfeld – Secretário de Turismo de Blumenau

Ulysses Kreutzfeld – Secretário de Turismo de Blumenau Painelista 1: Guilherme Benno Guenther – Diretor Geral da Oktoberfest Blumenau

Guilherme Benno Guenther – Diretor Geral da Oktoberfest Blumenau Painelista 2: Catiane Seif - Secretária de Turismo de Santa Catarina

Catiane Seif - Secretária de Turismo de Santa Catarina Painelista 3: João Paulo Kleinübing - Diretor Financeiro do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE)

12h30min - Almoço - Finger Food Alemão

14h - Parceria internacional com Bundesliga. “Do local para o global: alianças que transformam”

Moderadora: Ludmilla Bottas – Mestre de cerimônias

Ludmilla Bottas – Mestre de cerimônias Painelista 1: Robin Austermann - Bundesliga International GMBH

Robin Austermann - Bundesliga International GMBH Painelista 2: Bruno Sacramento - Manager Audiovisual Rights na Bundesliga International

14h30min - Case de segurança

Moderador: Jean Oliskovicz – Founder CEOs do Club Brasil

Jean Oliskovicz – Founder CEOs do Club Brasil Painelista 1: Flávio Rogério Pereira Graff – Secretário de Segurança Pública de Santa Catarina

Flávio Rogério Pereira Graff – Secretário de Segurança Pública de Santa Catarina Painelista 2: Intelbras

Intelbras Painelista 4: Minister

Minister 15h30min - Impactos das bets no segmento de eventos nacionais

Palestrante: Roberto Regianini – Executive C-level International (Bets)

15h45min - Coffee Break

16h15min - Case de reconhecimento facial, ticketing & cashless

Moderador: Claudia Rosa - Investidora Anjo e participante do Shark Tank Brasil

Claudia Rosa - Investidora Anjo e participante do Shark Tank Brasil Painelista 1: Tironi Paz Ortiz – CEO e fundador do Imply Group

Tironi Paz Ortiz – CEO e fundador do Imply Group Painelista 2: Leandro Diehl – Head Eleven do Imply Group

Leandro Diehl – Head Eleven do Imply Group 17h15min - Consolidação de marcas de cervejas por meio de eventos regionais

Palestrante: Ambev

18h - O sucesso do Camarote Spaten

Palestrante: Tiago Basso Silva “Kaká” – CEO Ecossistema Guru 360

18h15min - Encerramento do evento no Teatro Carlos Gomes – Rumo à experiência do Camarote Spaten

Quarta-feira (15/10)

9h - Visita técnica nos bastidores da Oktoberfest Blumenau

12h - Almoço livre

19h - Encante-se com o desfile no centro da cidade

O desfile que transforma ruas em palco da festa.