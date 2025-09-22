Oktoberfest Summit 2025: veja a programação do evento que revela os bastidores da festa alemã

O evento propõe um espaço para debater práticas e tendências que impactam o setor de hospitalidade e de produção cultural em larga escala.
Programação multidimensional
O Summit oferecerá uma experiência com palestras, painéis, estudos de caso, visitas técnicas exclusivas aos bastidores da Oktoberfest e acesso ao Camarote Spaten. Os participantes terão ainda música, certificação oficial e ingresso para a festa.
Entre os temas em destaque estão patrocínios, licenciamento de marcas, segurança em eventos, uso de tecnologia, sustentabilidade ambiental e parcerias internacionais. As discussões incluem práticas reais para diferenciar ações de impacto de estratégias de greenwashing.
Participação de líderes e especialistas
A programação contará com nomes como Guilherme Benno Guenther, diretor geral da Oktoberfest Blumenau, Vinicius Lummertz, ex-ministro do Turismo, e Guilherme Paulus, presidente do Grupo CVC. Estão confirmados ainda executivos de marketing do Bradesco e do Fort Atacadista, representantes da Bundesliga e especialistas em segurança pública e tecnologia aplicada a eventos, como reconhecimento facial e ticketing cashless.
A diversidade de convidados reforça a proposta de integrar diferentes áreas para fortalecer a indústria de eventos no Brasil.
Blumenau no cenário internacional
O encontro também discutirá os processos burocráticos e os desafios da realização da Oktoberfest, considerada a maior festa alemã das Américas. A programação se encerra com visita técnica aos preparativos e participação no tradicional desfile no centro de Blumenau.
A 40ª Oktoberfest Blumenau, que ocorre entre 8 e 26 de outubro, terá importantes patrocinadores e apoio de instituições culturais. O Summit busca ampliar o debate sobre inovação e sustentabilidade, com foco em fortalecer o setor turístico e cultural no Brasil.
O evento conta com a Exame como parceira oficial de mídia, responsável pela cobertura. Inscrições e informações completas estão disponíveis no site oficial, que reúne programação e acesso à compra de ingressos.
Veja a programação completa:
Segunda-feira (13/10)
- 13h30min - Início do credenciamento
- 17h - Abertura do evento
- Anfitrião: Prefeito Egidio Ferrari
18h - O posicionamento da Oktoberfest Blumenau
- Palestra: Guilherme Benno Guenther – Diretor Geral da Oktoberfest Blumenau
- 19h15min – Turismo e economia criativa como indutores dos grandes eventos
- Moderador: Delton Batista – Presidente do Lide/SC
- Painelista 1: Vinicius Lummertz - Ex-ministro do Turismo
- Painelista 2: Guilherme Paulus - Presidente do Grupo CVC
- Painelista 3: Lucas Amorim – Diretor de redação da Exame
20h30min - Coquetel temático
Terça-feira (14/10)
8h - Abertura do credenciamento
- 8h30min - Estratégia para sponsorships em eventos regionais
- Moderador: Rafael Almeida - Koi Comunicação e Agência Guru
- Painelista 1: Gustavo Petry Custodio - Diretor de Marketing do Fort Atacadista
- Painelista 2: Nathalia Garcia – Diretora de Marketing do Bradesco
- Painelista 3: André Guimarães – Maná Produções, Comunicação e Eventos
- Painelista 4: Aldo Pasqualini – Diretor de Marketing e Clientes da Unifique Telecomunicações
10h - Licensing da Oktoberfest Blumenau
- Painelista: Luciana Vitorino – CEO da Agência Ispartner Licenciamento de Marcas
- 10h15min - Coffee break
- 10h45min - Sustentabilidade ambiental além do greenwashing
- Moderador: Adriene Carlotto - CEO da Clear Projetos
- Painelista 1: Pablo Aledo Martinez-Illescas – Diretor de Negócios da Veolia Brasil
- Painelista 2: Hanokh Yamagishi – Diretor Regional de Gerenciamento de Resíduos da Veolia Brasil
11h30min - Como descomplicar a burocracia e fazer o maior evento cultural do Brasil acontecer?
- Moderador: Ulysses Kreutzfeld – Secretário de Turismo de Blumenau
- Painelista 1: Guilherme Benno Guenther – Diretor Geral da Oktoberfest Blumenau
- Painelista 2: Catiane Seif - Secretária de Turismo de Santa Catarina
- Painelista 3: João Paulo Kleinübing - Diretor Financeiro do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE)
12h30min - Almoço - Finger Food Alemão
- 14h - Parceria internacional com Bundesliga. “Do local para o global: alianças que transformam”
- Moderadora: Ludmilla Bottas – Mestre de cerimônias
- Painelista 1: Robin Austermann - Bundesliga International GMBH
- Painelista 2: Bruno Sacramento - Manager Audiovisual Rights na Bundesliga International
14h30min - Case de segurança
- Moderador: Jean Oliskovicz – Founder CEOs do Club Brasil
- Painelista 1: Flávio Rogério Pereira Graff – Secretário de Segurança Pública de Santa Catarina
- Painelista 2: Intelbras
- Painelista 4: Minister
- 15h30min - Impactos das bets no segmento de eventos nacionais
- Palestrante: Roberto Regianini – Executive C-level International (Bets)
15h45min - Coffee Break
16h15min - Case de reconhecimento facial, ticketing & cashless
- Moderador: Claudia Rosa - Investidora Anjo e participante do Shark Tank Brasil
- Painelista 1: Tironi Paz Ortiz – CEO e fundador do Imply Group
- Painelista 2: Leandro Diehl – Head Eleven do Imply Group
- 17h15min - Consolidação de marcas de cervejas por meio de eventos regionais
- Palestrante: Ambev
18h - O sucesso do Camarote Spaten
Palestrante: Tiago Basso Silva “Kaká” – CEO Ecossistema Guru 360
18h15min - Encerramento do evento no Teatro Carlos Gomes – Rumo à experiência do Camarote Spaten
Quarta-feira (15/10)
9h - Visita técnica nos bastidores da Oktoberfest Blumenau
12h - Almoço livre
19h - Encante-se com o desfile no centro da cidade
O desfile que transforma ruas em palco da festa.