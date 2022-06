Startup estreia série gratuita sobre diversidade e inclusão

Por Bússola

Entender a importância da diversidade e da inclusão e praticá-la nas empresas é uma competência que pode ser desenvolvida. É no que acredita o time da Trillio, que criou a série de cursos Vozes Plurais. O primeiro capítulo, que já está disponível, aborda o tema Gênero, Sexualidade e (Re)Existência e procura contribuir com a aprendizagem sobre conceitos como sexo biológico, identidade de gênero, orientação sexual, expressão de gênero, traz a contextualização histórica e discute ainda questões como identidade, percepção de si, relação com o outro, com a família e com o trabalho.

O curso está disponível gratuitamente no site. Além dos vídeos, os participantes terão acesso a materiais de apoio como um e-book, podcasts, e ainda, sugestão de artigos sobre a temática, indicação de filmes, séries e cantores da comunidade LGBTQIAP+ no Brasil e no mundo.

“A série Vozes Plurais foi pensada e desenvolvida por profissionais da Trillio e parceiros convidados que ocupam esse lugar de fala. De uma forma didática, começamos o curso com conceitos gerais, mas a grande diferença dele é que temos um painel com 13 pessoas da comunidade contando suas histórias de vida e ainda com a participação de especialistas para falar sobre a temática LGBTQIAP+ nas áreas trabalhistas, da saúde, educação, arte e cultura”, afirma a Chief Learning Officer (CLO) e cofundadora da Trillio, Renata Schiavone.

A Trillio é uma startup que faz parte do ecossistema da Fesa Group, que desenvolve competências (human e business skills) para o sucesso profissional de times e empresas. Os próximos conteúdos abordados pela série Vozes Plurais serão disponibilizados ao longo do próximo semestre abordando mais grupos sub-representados no mercado de trabalho, com foco na igualdade/equidade racial, de gênero, de Pessoas Com Deficiência (PCDs), entre outros.

