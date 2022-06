Cobasi lança petisco Joy Cook colorido para seu pet no mês do Orgulho

Por Bússola

A Cobasi prepara uma ação especial para o mês do Orgulho LGBTQIAPN+. A partir de 10 de junho, a varejista iniciou as vendas com exclusividade do petisco para cães Joy Cook Orgulho, com embalagem especial e biscoitos coloridos. O produto, desenvolvido em edição limitada, estará disponível nas mais de 150 lojas da empresa no país e em seus canais digitais.

Parte das vendas será revertida em doação para o projeto Casa 1, que oferece acolhida para jovens entre 18 e 25 anos e outros serviços gratuitos, como Clínica Social com atendimentos de saúde mental e Centro Cultural, para a comunidade LGBTQIAPN+.

“A Cobasi busca promover ações que colaborem com a sociedade na qual a empresa está inserida. Compreendemos que é importante contribuir, cada vez mais, com diferentes áreas sociais que precisam de apoio para continuar com os importantes trabalhos”, diz Daniela Bochi, gerente de marketing da Cobasi.

"A Casa 1 atualmente atende cerca de 3 mil pessoas mensalmente. Para seguirmos com esses números contamos muito com esse engajamento de pessoas e empresas, pois hoje grande parte do financiamento da Casa 1 advém de doações. Ações como a da Cobasi, nos auxiliam e impulsionam a atingir cada vez mais pessoas com um serviço de qualidade”, afirma Angelo Castro da Frente de Parcerias da Casa 1

Com vitaminas e crocantes, os biscoitos Joy Cook são indicados para cães adultos e filhotes e estão disponíveis nos sabores carne e frango. A edição especial Joy Cook Orgulho vem em uma embalagem que remete à Semana do Orgulho LGBTQIAPN+ e com os biscoitos coloridos.

O petisco será lançado junto com a campanha “Vida com Todas as Cores”, elaborada pela agência Artplan, que envolverá médios e micro influenciadores e ativação na Cobasi Augusta, em São Paulo, em que terá um painel especial para os clientes tirarem fotos e a distribuição de bandanas com a temática do arco-íris no fim de semana da parada na cidade de São Paulo.

Outra novidade da Cobasi para este mês é a coleção Rainbow, de acessórios para pets e itens para casa com a temática de arco-íris, que estará disponível nas lojas físicas e site da Cobasi a partir deste mês.

Diversidade além da prateleira

A Cobasi atua junto a campanhas de apoio à diversidade há cinco anos, quando passou a patrocinar a ação Cãominhada da Diversidade, que ocorria no Centro de São Paulo na semana da parada do Orgulho LGBTQIAPN+, mas que foi interrompida pela pandemia.

Pautas sobre diversidade e inclusão social também são constantemente abordadas dentro da empresa. Com a criação do Comitê de Diversidade e Inclusão em 2021, a Cobasi vem, cada vez mais, promovendo debates e ações de conscientização entre seus colaboradores sobre diversos temas, como igualdade racial, de gênero, etarismo e capacitismo.

Outra importante iniciativa implementada pela Cobasi em prol da diversidade e inclusão foi a parceria firmada com a Transempregos, que consiste na divulgação de vagas afirmativas para a população trans. Em menos de um ano, a rede já contratou cerca de 50 pessoas e, conta, atualmente, com mais de 49 vagas disponíveis.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Bússola Cultural: Semana tem Música para cortar os pulsos e mês do orgulho

Gerdau abre programa de estágio com foco em diversidade e inclusão

Qual é o papel dos conselhos na implementação da diversidade?