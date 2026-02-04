O Nubank anunciou o patrocínio da reabertura do histórico Cine Copan, no centro de São Paulo, que passa a se chamar Nu Cine Copan. Localizado no térreo do edifício projetado por Oscar Niemeyer, o cinema estava fechado há quase quatro décadas.

Inaugurado em 1970, o Cine Copan foi destaque na imprensa da época pelo porte, luxo e ousadia arquitetônica. Seu fechamento acompanhou o esvaziamento cultural do centro ao longo das décadas seguintes.

Com esse movimento, o Nubank se junta a outras empresas que voltam a ocupar o centro histórico da capital paulista, que hoje está no centro de políticas públicas e vem recebendo investimentos privados, sobretudo no setor imobiliário. A região tem concentrado iniciativas de retrofit e vai abrigar a sede do governo de São Paulo daqui a alguns anos. Entre os retrofits, está, por exemplo, o de um dos endereços mais simbólicos do Bradesco, que fica ao lado do Copan.

O novo cinema do Copan terá cerca de 440 assentos, tela LED de 17 metros de largura e sistema de som Dolby Atmos. A proposta é posicionar o Nu Cine Copan como uma nova referência técnica entre as salas de cinema do país.

Os recursos para viabilizar o projeto vêm de fontes mistas, combinando investimentos privados da Viva do Brasil, organização pernambucana de gestão de patrimônio, e patrocínio do Nubank por meio de leis de incentivo à cultura e programas culturais.

Etapas da reabertura

O retorno do Nu Cine Copan será feito em fases. Entre fevereiro e abril de 2026, o público poderá ocupar o espaço ainda em estado de transição. Nesse período, o local recebe o espetáculo Hamlet, sonhos que virão, numa temporada de 69 sessões, de quarta a domingo.

A partir de maio de 2026, começam as obras civis e de instalação, com previsão de conclusão em junho de 2027. O projeto prevê a requalificação dos acessos, foyer (saguão do cinema), sala de projeção, áreas de convivência e itens de acessibilidade.

Após as obras, o espaço será reinaugurado como um cinema multiuso voltado ao audiovisual brasileiro, preparado para festivais, lançamentos, sessões comentadas e encontros com artistas.

O complexo incluirá acessos pelo boulevard do edifício, áreas de gastronomia, bar, loja e espaços para conferências e eventos. Como parte do patrocínio, os mais de 112 milhões de clientes do Nubank no Brasil terão benefícios exclusivos, como meia-entrada em todas as sessões.

O cinema passa a integrar um eixo cultural já em curso no edifício Copan. Há mais de 15 anos, o instituto Pivô administra o mezanino do prédio, área onde fica o foyer original do cinema. Fundado em 2012, o Pivô atua com arte contemporânea, pesquisa e experimentação cultural.

Com a reabertura do cinema, os 1,5 mil metros quadrados do foyer passam, pela primeira vez, a operar de forma integrada, retomando o uso previsto no desenho original de Niemeyer.