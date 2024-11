Música "mais misteriosa da internet" é finalmente identificada após 17 anos de busca

Após quase duas décadas de especulações, teorias e uma busca que mobilizou uma verdadeira legião de internautas, a identidade da chamada “música mais misteriosa da internet” foi finalmente revelada. A faixa, investigada desde 2007 e popularizada pela comunidade online, era alvo de um mistério quase folclórico. A solução veio por meio de uma postagem recente no Reddit, onde um usuário encontrou a origem da música em um arquivo de jornal alemão. A canção "Subways of Your Mind", da banda alemã FEX, não só revelou seu passado, mas também trouxe o grupo de volta aos holofotes. A reportagem é do g1.

A trajetória dessa busca começou quando a canção, que lembra o estilo new wave, surgiu em um blog, acompanhada de faixas da época, incluindo músicas do The Cure. A gravação, retirada de uma fita cassete gravada da rádio, capturou a curiosidade dos ouvintes, que tentaram identificar sua origem. Com o tempo, o mistério se tornou uma obsessão para internautas, espalhando-se por fóruns e mobilizando esforços para melhorar a qualidade do áudio e explorar acervos antigos.

Uma descoberta inesperada

A busca teve um desfecho inesperado graças ao trabalho do usuário "marijn1412", também conhecido como Marijn, que pesquisava arquivos do jornal Nordwest Zeitung. Marijn encontrou uma nota sobre o FEX, uma banda que havia vencido um concurso de música em Bremen e tocava rock com influências de new wave. Intrigado, ele contatou Phret, o líder da banda, que confirmou a autoria da música. “Marijn me contatou e, sem saber do mistério, enviei a demo para ele. Não sabia que era a música mais misteriosa da internet. É inacreditável,” relatou Phret em uma entrevista à rádio NDR1.

Phret então reuniu os antigos membros da banda, que não se encontravam há cerca de 40 anos. Todos ficaram surpresos ao descobrir o impacto de sua música e o mistério que ela gerou. Michael Hädrich, outro membro da FEX, declarou que possui gravações originais da faixa e registros de apresentações ao vivo, além de testemunhas que podem comprovar a autoria da música. O grupo já se reuniu para regravar a canção e, recentemente, tocou ao vivo em uma rádio alemã, conquistando uma nova leva de fãs ao redor do mundo.

A gravação que iniciou o mistério

O início da lenda da "música misteriosa" remonta à década de 1980, quando um DJ alemão chamado Darius gravou a faixa da rádio pública Norddeutscher Rundfunk (NDR), no norte da Alemanha. Darius editou a gravação em uma mixtape, removendo intervalos e dificultando a identificação das faixas. Anos depois, em 2004, ele digitalizou essas gravações com a ajuda de sua irmã Lydia, que começou a procurar pela identidade da música desconhecida em 2007.

O mistério ganhou tração quando o brasileiro Gabriel Pelenson, conhecido como @gabgaskins no Reddit, divulgou a faixa em mais de 40 fóruns. Com o tempo, a comunidade se expandiu, atraindo internautas que aperfeiçoaram o áudio e buscaram pistas em arquivos antigos e contatos com artistas locais. O esforço conjunto resultou em um fórum dedicado ao mistério no Reddit, hoje com mais de 59 mil membros e administrado por Lydia. Cada nova informação era catalogada como “possível pista”, “descartada” ou “ideia de pesquisa”.



A "lostwave" e a busca pela autoria desconhecida

A "música misteriosa" foi o ponto de partida para o que ficou conhecido como "lostwave" – um movimento dedicado a encontrar e catalogar músicas perdidas e sem identificação na internet. O fascínio por canções cujas origens permanecem obscuras criou uma subcultura entre internautas, ávidos por descobrir a autoria de faixas que escaparam aos registros. No caso da música da FEX, as especulações iam de teorias sobre sotaques europeus até suposições de que a faixa teria sido gravada em 1983 ou 1984.

Entre as teorias mais inusitadas estava a hipótese de que a música teria sido criada por alienígenas. “E se for feita por aliens? Parece que um alienígena pegou uma coleção de músicas humanas e tentou recriar o som,” sugeriu um usuário no Reddit. Apesar das dificuldades, muitos internautas continuaram empenhados, enquanto outros, desanimados, decidiram abandonar a busca ao longo dos anos.

A redescoberta e o impacto para a banda

Com a revelação da identidade da música, a banda FEX ganhou uma segunda chance inesperada. Lydia, moderadora do fórum e irmã de Darius, chegou a conversar com os músicos em uma chamada de vídeo, confirmando a autoria. Michael Hädrich, membro da FEX, afirmou que o grupo pretende regravar a música e já realizou apresentações ao vivo, aproveitando o novo interesse pelo trabalho da banda.

Para os fãs que acompanharam a saga, o desfecho foi emocionante. “Chorei quando ouvi a banda ao vivo na rádio,” comentou um usuário. O caso é um exemplo de como a internet pode preservar, redescobrir e dar nova vida a trabalhos artísticos que poderiam ter permanecido no anonimato.