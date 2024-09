90% dos brasileiros consideram redes sociais importantes para disseminação de informações e notícias

Na semana passada, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender o X (antigo Twitter) foi destaque no celular de todo mundo.

Com o fato, se aqueceram as discussões acerca do papel das redes sociais na disseminação de informações e notícias.

A Brazil Panels, em parceria com a Vasques Marketing Digital, finalizou e acaba de publicar estudo que aponta como é o comportamento dos brasileiros na internet.

Mais de 90% da população considera as redes sociais fundamentais para a disseminação de informações e notícias.

50,7% as consideram muito importantes

39,5%, apenas importantes

2,3% enxergam as redes sociais como pouco ou nada importantes

7,4% são neutros.

A metodologia do estudo

A empresa de pesquisa, que possui mais de 3,5 milhões de usuários cadastrados, entrevistou 1.145 pessoas de todas as regiões do Brasil.

A pesquisa foi realizada entre 1º de julho e 11 de agosto de 2024, com pessoas com idades entre 18 e 83 anos.

Segundo a Brazil Panels, a amostra foi nacionalmente representativa, com cotas de idade, gênero e local de residência. A distribuição se deu conforme a população brasileira por regiões:

Sudeste – 45,3%

Sul – 12%

Centro-Oeste – 6,5%

Nordeste – 28,5%

Norte – 7,8%.

Os resultados da pesquisa podem explicar a repercussão que teve a suspensão da rede social X, mas é válido ressaltar que o levantamento não abordou questões como fake news ou consumo geral de notícias pelos brasileiros.

