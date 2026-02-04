Trump diz que relação EUA-China é 'extremamente boa' após ligação com Xi

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 4, que a relação entre Washington e Pequim é “extremamente boa”, após um telefonema com o presidente chinês, Xi Jinping, que classificou como “excelente”.

“A relação com a China, e minha relação pessoal com o presidente Xi, é extremamente boa, e ambos percebemos como é importante mantê-la assim”, escreveu Trump em publicação na plataforma Truth Social.

Segundo o presidente americano, os dois líderes trataram de comércio, Taiwan, da guerra da Rússia contra a Ucrânia, do Irã e de um possível plano de viagem de Trump à China, visita que ele disse aguardar com expectativa.

Xi defende respeito mútuo e cooperação

De acordo com a mídia estatal chinesa, Xi afirmou a Trump que as diferenças entre os dois países podem ser resolvidas com respeito mútuo. “Ao abordar as questões uma a uma e construindo continuamente a confiança mútua, podemos encontrar o caminho certo para que os dois países convivam em harmonia”, disse o líder chinês, segundo a emissora estatal CCTV.

Xi também declarou esperar que 2026 seja um ano de avanço em direção ao respeito mútuo, à coexistência pacífica e à cooperação mutuamente benéfica entre as duas potências.

Taiwan no centro da conversa

Segundo a CCTV, Xi destacou que a questão de Taiwan é o tema mais sensível das relações entre China e Estados Unidos. O presidente chinês afirmou que Washington deve tratar com cautela a venda de armas para a ilha.

China e Taiwan estão politicamente separadas desde 1949, após o fim da guerra civil chinesa. Pequim considera Taiwan parte de seu território e não descarta o uso da força para retomar o controle da ilha.

*Com informações da AFP