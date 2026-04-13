Solução de IA aumenta recirculação de conteúdo em até 17%

O atual desafio dos publishers é recuperar sua audiência, que hoje não acessa mais aos portais, preferindo buscar respostas em conversas diretas com modelos de IA. A proposta do DeeperDive, da empresa global Taboola, é convencer os leitores a procurarem suas respostas dentro dos publishers.

Integrando a tecnologia de inteligência artificial aos sites de notícias e afins, por meio de uma caixa de pesquisa que possibilita o chat com IA, a ferramenta DeeperDive conseguiu recirculação de até 17% entre seus clientes – como Gannett | USA Today Network, India Today, Reach e BuzzFeed Asi

“Os publishers adoram o DeeperDive porque ele traz a revolução da IA de forma direta, permitindo que os leitores façam perguntas, conversem e descubram conteúdo de confiança de formas totalmente novas”, diz Adam Singolda, CEO da Taboola.

O motor de respostas, baseado em inteligência artificial generativa, foi lançado em 2025 e ainda não chegou ao território latinoamericano, mas já prepara o caminho anunciando expansão global



1 em cada 6 leitores já utiliza o motor de respostas

A empresa relata que, com o DeeperDive, 1 em cada 6 visitantes faz perguntas ativamente sobre temas de interesse, transformando a leitura passiva em uma experiência de descoberta altamente engajada. Cerca de 50% das perguntas dos usuários são sobre notícias, entretenimento e esportes das últimas 24 horas.

A probabilidade do usuário clicar para ler um segundo artigo também é afetada, subindo para cerca de 20%.

Através do dashboard do DeeperDive , as equipes editoriais podem visualizar milhões as perguntas dos leitores, o que pode ajudar a pautar coberturas.

Expansão Global

A Taboola está disponibilizando globalmente a tecnologia em novos idiomas e regiões. Publishers como Ouest France, El Nacional, Dumont e Ynet unem-se à empresa nesta expansão que disponibiliza a ferramenta em francês, alemão, hebraico, japonês, coreano e espanhol. A expectativa é que a solução chegue muito em breve também ao Brasil.

“Acredito que o cenário da IA será definido por dois modelos: LLMs por assinatura e LLMs suportados por publicidade. Com o DeeperDive, temos a oportunidade de construir o maior LLM suportado por anúncios para a Open Web, gratuito para publishers e usuários. Ao mesmo tempo, estamos criando uma nova e poderosa oportunidade de inventário para anunciantes e uma fonte de receita significativa para os veículos”, conclui Singolda.