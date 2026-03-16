Liderar é solitário. Por isso, bons líderes formam seus próprios aliados

Pouco se fala sobre a solidão da liderança estratégica. Quanto mais alto o cargo, menor é o número de pessoas com quem um CEO ou dono de negócio pode pensar em voz alta, dividir dúvidas reais ou testar ideias ainda imperfeitas. O topo afunila. E muitos líderes tentam compensar isso sozinhos, quando a resposta, muitas vezes, está dentro da própria empresa.

Detectar e desenvolver talentos internos não é apenas uma boa prática de gestão de pessoas. É uma estratégia de sustentação da liderança.

A maioria das organizações busca talentos olhando apenas para performance visível: quem entrega mais, quem fala melhor, quem aparece mais. No entanto, potenciais talentos raramente se revelam só em indicadores. Eles aparecem na forma como alguém pensa o negócio, faz perguntas difíceis, assume responsabilidades que não estavam no escopo e demonstra incômodo genuíno com problemas que ainda não viraram prioridade.

Líderes atentos observam comportamento antes do currículo. Prestam atenção em quem entende o contexto, não apenas a tarefa. Em quem conecta áreas, não apenas executa ordens. Em quem sustenta decisões difíceis quando o ambiente se torna ambíguo.

Detectar, no entanto, não basta. Desenvolver esses talentos exige proximidade real. Exposição a discussões estratégicas, participação em decisões relevantes, espaço para errar com responsabilidade e feedback honesto. Nada desmobiliza mais um talento interno do que ser tratado como uma “promessa futura” enquanto as conversas importantes acontecem longe dele.

Para CEOs e fundadores, formar “pratas da casa” é ainda mais crítico. Pessoas de confiança, desenvolvidas internamente, reduzem a dependência excessiva do próprio líder, aceleram decisões e garantem continuidade. Não se trata de lealdade cega, mas de alinhamento profundo com a cultura, a estratégia e a forma de pensar o negócio.

Liderar continuará sendo solitário. A diferença é que alguns líderes insistem em carregar tudo sozinhos, enquanto outros constroem aliados capazes de dividir o peso das decisões que realmente importam.

A pergunta final talvez não seja se você tem talentos na sua empresa, mas se está disposto a confiar neles antes que precisem ir embora para serem vistos.