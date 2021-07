Solar e Grupo Simões integram suas operações no Nordeste e Norte do Brasil

A Solar Bebidas, segunda maior fabricante e engarrafadora do Sistema Coca-Cola no Brasil, com atuação na distribuição dos produtos do portfólio da The Coca-Cola Company em toda a região nordeste, Estado de Mato Grosso e partes de Goiás e Tocantins, assinou acordo com o Grupo Simões, fabricante e engarrafador do Sistema Coca-Cola da região Nnorte do Brasil, para a integração das operações de ambas as companhias, que combinam seus conhecimentos e experiências de atuação nas regiões com maior potencial de crescimento do Brasil para o setor de bebidas.

Com este movimento, a Solar dá continuidade a sua trajetória de crescimento e expansão, passando a cobrir cerca de 70% do território brasileiro e atender a uma população de aproximadamente 75 milhões de habitantes. A empresa passará a ter 12 fábricas e 42 centros de distribuição que atenderão a mais de mais de 370 mil pontos de venda. O quadro de colaboradores aumentará de 12 mil para 15 mil e a receita líquida combinada com o Grupo Simões será de aproximadamente R$ 6,5 bilhões e Ebitda de mais de R$ 1 bilhão, antes de sinergias, com base nos números das empresas em 2020.

O controle da empresa será compartilhado entre as famílias atuais controladoras de Solar e do Grupo Simões, e a The Coca-Cola Company continuará a ter participação relevante na companhia. A Coca-Cola suporta a consolidação da Solar e do Grupo Simões como parte do processo de fortalecimento do sistema Coca-Cola nas regiões norte e nordeste e parte do centro-oeste do Brasil.

A conclusão do acordo está sujeita a certas condições precedentes usuais neste tipo de acordo, bem como às devidas aprovações legais e regulatórias.

A Solar conta com assessoria financeira da Sinchro Partners e jurídica do Ulhôa Canto Advogados. O Grupo Simões conta com assessoria financeira da Inspire Capital Partners e jurídica do Pinheiro Neto Advogados.

