SleekFlow aposta na unificação da IA com múltiplos canais de atendimento

RESUMO ＋ A SleekFlow, plataforma global de IA para conversas com foco em geração de receita, captou US$ 23,5 milhões e planeja acelerar a expansão na América Latina. Fundada em 2019, atende mais de 7 mil empresas em 70 países e processa mais de 57 milhões de mensagens por mês. Clientes citados relatam ganhos de faturamento e eficiência operacional com automação e AgentFlow.

Como a inteligência artificial vai dar lucro? Muitas empresas ainda estão descobrindo – e tendo sucesso também. A aposta da SleekFlow para o mercado é unir IA agentiva, comunicação omnichannel e automação de vendas e atendimento.

Como funciona? A empresa é uma plataforma global de IA para conversas com foco em geração de receita.

Com planos de aceleração na América Latina, a SleekFlow acaba de captar US$ 23,5 milhões em investimentos, em rodadas que incluem investidores como Tiger Global e Atinum Investment.

A estratégia latam visa expandir sua parcela no mercado internacional. Atualmente, a empresa fundada em 2019 atende mais de 7 mil empresas em 70 países e processa mais de 57 milhões de mensagens por mês.

A meta de expansão mira: México, Colômbia, Peru, Argentina e outros países falantes de espanhol.

Modelo voltado para comunicação B2C

O modelo da SleekFlow parte de uma mudança na forma como empresas B2C se relacionam com seus clientes.

Em vez de tratar cada interação como uma mensagem isolada ou um chamado de atendimento, a plataforma conecta conversas, dados e sistemas de negócio em um único fluxo.

O objetivo é permitir que equipes de vendas de marketing e atendimento acompanhem a jornada do cliente e atuem a partir do mesmo contexto.

No centro, encontra-se o AgentFlow, ferramenta para criar agentes de IA para diferentes etapas da jornada do consumidor. Os agentes são capazes de:

- Identificar a intenção do cliente,

- Compreender o contexto da conversa,

- Acessar informações de sistemas integrados,

- Executar açõe,

- Responder ou encaminhar a interação para um profissional quando necessário.

Os serviços da SleekFlow permitem que, por exemplo, uma conversa iniciada no WhatsApp seja conectada ao histórico do cliente no CRM, a informações de produtos em uma plataforma de e-commerce ou a sistemas de pagamento.

- A plataforma oferece integrações com ferramentas como: Shopify, HubSpot e VTEX,

- Entre canais conectados estão WhatsApp Business API, Instagram, Facebook Messenger, TikTok Business Messaging, Telegram e chat no site.

E a proposta dá resultados?

Os resultados de clientes na região já demonstram aplicações em diferentes setores.

A Clínica Lucas Miranda, de Belo Horizonte, registrou 40% de aumento no faturamento, impulsionado por campanhas automatizadas e 30% de redução no trabalho operacional, graças à automação e uso de chatbot.

Na educação, o Colégio Cognos aumentou em 150% as visitas agendadas pelo WhatsApp e reduziu em 50% a fila de atendimento com o AgentFlow.

Na área de seguros, a Elétron Seguros automatiza 80% dos atendimentos, encaminhando ao time humano apenas as interações que demandam intervenção.

Já a Checkmob reduziu em 70% o tempo de resposta e aumentou em mais de 20% as demos qualificadas.

“Conversas estão se tornando uma interface cada vez mais importante entre empresas e consumidores.

Nossa visão é combinar agentes de IA, dados e equipes humanas para que as empresas consigam transformar cada interação em uma oportunidade de relacionamento e geração de receita.

A IA assume tarefas operacionais e repetitivas, enquanto as pessoas podem se concentrar nas situações que exigem estratégia, contexto e relacionamento”, Conclui Henson Tsai, fundador e CEO da SleekFlow.