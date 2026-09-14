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Empresas que usam IA para crescimento têm vantagem sobre as que buscam só eficiência, diz McKinsey

Levantamento aponta que organizações de maior desempenho usam inteligência artificial para transformar operações, criar oportunidades e acelerar o crescimento

Empresas que usam IA para crescimento têm vantagem sobre as que buscam só eficiência, diz McKinsey (Magnific/Reprodução)

Empresas que usam IA para crescimento têm vantagem sobre as que buscam só eficiência, diz McKinsey (Magnific/Reprodução)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 17h21.

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A adoção de inteligência artificial nas empresas começa a ganhar uma nova dimensão: em vez de usar a tecnologia apenas para fazer tarefas existentes de forma mais rápida ou barata, organizações de maior desempenho estão recorrendo à IA também para buscar crescimento e inovação.

É o que mostra a edição de 2026 do estudo The State of AI, da McKinsey. Segundo o levantamento, cerca de 80% das empresas dizem buscar ganhos de eficiência com IA. Entre as organizações consideradas de alto desempenho, porém, é mais comum encontrar também objetivos relacionados a crescimento e inovação.

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Por que eficiência não é suficiente

Reduzir custos, automatizar tarefas e aumentar a produtividade estão entre os usos mais comuns da inteligência artificial no ambiente corporativo. Esses ganhos podem liberar tempo das equipes e reduzir etapas de processos.

O problema aparece quando a tecnologia fica restrita a esse papel. Para a McKinsey, as empresas que conseguem capturar mais valor com IA tendem a usá-la para transformar o negócio, e não apenas acelerar atividades que já existiam.

Na prática, isso pode significar utilizar IA para desenvolver produtos, melhorar a experiência do cliente, identificar novas oportunidades comerciais ou modificar completamente uma operação.

A diferença também aparece na forma como as empresas reorganizam o trabalho. O estudo de 2025 da McKinsey já apontava que organizações de maior desempenho eram quase três vezes mais propensas a redesenhar fluxos de trabalho de maneira fundamental para incorporar IA.

Como a IA pode ser usada para crescer

A aplicação da tecnologia com foco em crescimento pode aparecer em diferentes áreas de uma empresa. Entre os exemplos estão:

  • Desenvolvimento de produtos: análise de dados e criação de novas funcionalidades
  • Marketing e vendas: identificação de oportunidades e personalização da comunicação
  • Atendimento: automação e melhoria da experiência do cliente
  • Estratégia: análise de cenários e apoio à tomada de decisões
  • Operações: redesenho de processos inteiros, em vez da simples automação de tarefas

Esse movimento também aparece no levantamento Global Tech Agenda 2026, da McKinsey. A pesquisa, que ouviu 632 líderes de tecnologia e negócios, aponta que empresas de melhor desempenho estão incorporando IA e dados aos modelos operacionais para criar valor e impulsionar o crescimento.

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O desafio é transformar tecnologia em resultado

Ter acesso às mesmas ferramentas de IA não garante vantagem competitiva. A própria McKinsey destaca que os modelos e tecnologias estão amplamente disponíveis. O diferencial está na capacidade de uma organização de aplicá-los rapidamente a problemas relevantes e em escala.

Esse processo exige mudanças nos fluxos de trabalho, nas equipes e na forma como as decisões são tomadas. Em outro estudo publicado em 2026, a consultoria afirma que empresas que usam IA de forma disseminada em diferentes áreas apresentam desempenho financeiro superior às que concentram a tecnologia em poucos departamentos.

Ainda assim, transformar adoção em resultado continua sendo um desafio. Na pesquisa mais recente da McKinsey, apenas 6% dos participantes se enquadraram na categoria de organizações de alto desempenho em IA, definida pelo impacto significativo atribuído à tecnologia e por um impacto de pelo menos 5% no EBIT.

Para o profissional, a mudança significa que entender IA não envolve apenas aprender a utilizar ferramentas. Também passa por identificar onde a tecnologia pode gerar valor, seja reduzindo uma etapa, melhorando uma decisão, criando um produto ou abrindo uma nova possibilidade de negócio.

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