Meta Business Agent: como funciona, quanto custa e como ativar a IA no WhatsApp

A Meta lançou globalmente nesta quarta-feira, 3 de junho, o Meta Business Agent, um agente de inteligência artificial que atende clientes, recomenda produtos, agenda horários, qualifica leads e fecha vendas dentro do WhatsApp, Instagram e Messenger. A ferramenta está disponível para empresas de qualquer porte, sem necessidade de desenvolvedor, e pode ser ativada em poucos minutos. A entrada é gratuita, mas a cobrança começa a ser testada em meados de junho.

O Meta Business Agent é uma IA que opera dentro do WhatsApp e dos demais apps da Meta. Pequenas e médias empresas configuram diretamente no aplicativo. Empresas grandes têm acesso a uma plataforma com API e integrações a sistemas como Shopify, Zendesk e Salesforce. Os valores ainda não foram divulgados, mas o produto entrará no plano de assinatura Meta One. Para PMEs, será a primeira vez que a Meta cobra pelo WhatsApp Business desde 2018.

O produto operou em piloto por quase dois anos em mercados como Brasil, Índia e México antes do lançamento global, com mais de um milhão de empresas já ativas na fase de testes.

O que é o Meta Business Agent e o que ele faz?

O Meta Business Agent é uma inteligência artificial que opera dentro de uma conversa de WhatsApp, Instagram ou Messenger. Diferente de chatbots tradicionais baseados em fluxos pré-programados, o agente entende a intenção do cliente, consulta informações da empresa em tempo real e responde de forma personalizada.

Meta Business Agent (Meta/Reprodução)

As funcionalidades disponíveis hoje incluem:

Responder dúvidas dos clientes 24 horas por dia, em qualquer idioma e no tom da marca

Recomendar produtos a partir do catálogo da empresa

Consultar disponibilidade e estoque

Agendar horários

Qualificar leads

Concluir vendas dentro da própria conversa, incluindo pagamento

Transferir o atendimento para uma pessoa quando o administrador define

Gerar relatórios e insights diários para o gestor sobre o desempenho do atendimento

A IA aprende com as conversas e com correções feitas pelo adminstrador. Se uma resposta não está adequada, o dono do negócio ajusta diretamente na interface e o agente passa a operar no novo padrão, sem código.

Em quais aplicativos da Meta a IA funciona?

O mesmo agente opera nos três produtos da Meta: WhatsApp, Instagram e Messenger. A configuração é feita uma única vez e a ferramenta passa a responder nos três canais com a mesma base de conhecimento e o mesmo tom de marca. Quem já vende pelo Direct do Instagram ou pelo Messenger ganha o mesmo atendimento que o WhatsApp.

Como ativar o Meta Business Agent para pequenas e médias empresas?

Para PMEs, a configuração acontece dentro do próprio aplicativo.

Pré-requisitos:

Conta ativa no WhatsApp Business, Instagram Pro, Messenger ou Meta Business Suite

Conta verificada no Meta Business

Informações da empresa em formato digital (catálogo, preços, políticas, horários)

Passo a passo:

Acesse o app que você já usa. Pode ser o WhatsApp Business, o Instagram Pro, o Messenger ou o Meta Business Suite (business.facebook.com). No WhatsApp Business, o caminho atual é a aba "Ferramentas" e a opção "IA para Empresas". Conecte as fontes de informação. O agente puxa contexto da sua página do Facebook, conta do Instagram, conversas anteriores no WhatsApp e site da empresa. Você também pode subir um arquivo em PDF com informações principais, como políticas, perguntas frequentes ou catálogo. Defina o tom da marca. Indique se a comunicação deve ser formal, informal, técnica, leve. O agente usa esse parâmetro em todas as respostas. Teste antes de ativar. Faça perguntas como cliente para ver como o agente responde. Onde a resposta não estiver boa, corrija direto na interface e ele aprende imediatamente. Coloque no ar. O agente passa a responder 24 horas por dia.

Tempo médio de configuração: cerca de cinco minutos, segundo a Meta.

Como funciona o Meta Business Agent para empresas grandes?

Empresas maiores usam o Meta Business Agent Platform, infraestrutura que conecta o agente a sistemas externos via API. Nesse modelo, a IA não só responde como também executa operações dentro das ferramentas que a empresa já usa.

Integrações disponíveis no lançamento:

Shopify, para e-commerce

Zendesk, para atendimento

Shopee, para marketplace

Salesforce, para CRM

Outras dezenas de ferramentas via API REST

Na prática, isso permite que um cliente do varejo escolha um produto, consulte estoque, pague e receba a confirmação de envio sem sair do WhatsApp.

A empresa pode integrar diretamente via Meta Cloud API, gratuita, mas que exige time técnico para configurar webhooks e templates de mensagem. Ou pode contratar um BSP (Business Solution Provider), parceiro oficial da Meta que oferece dashboard pronto, integrações pré-configuradas e suporte técnico. No Brasil, parceiros como Blip atuam nesse papel, adicionando um markup por mensagem, mas eliminam a necessidade de desenvolvimento interno.

Tempo médio: entre 2 e 7 dias úteis para verificação do Meta Business, mais alguns dias para configuração da API.

Quanto vai custar o Meta Business Agent?

O produto é gratuito agora. A cobrança começa a ser testada a partir de meados de junho.

O que se sabe sobre o modelo de cobrança:

Pequenas e médias empresas: assinatura mensal dentro do plano Meta One. Os valores ainda não foram divulgados. Como referência, o WhatsApp Plus para consumidores foi lançado em maio por US$ 2,99 mensais.

assinatura mensal dentro do plano Meta One. Os valores ainda não foram divulgados. Como referência, o WhatsApp Plus para consumidores foi lançado em maio por US$ 2,99 mensais. Empresas grandes: cobrança baseada em consumo de tokens. Quanto mais o agente processa, mais a empresa paga.

cobrança baseada em consumo de tokens. Quanto mais o agente processa, mais a empresa paga. Via parceiros (BSPs): a cobrança da Meta é consolidada na fatura do parceiro. A empresa não paga separadamente para a Meta.

Custo adicional no Brasil para quem usa chatbots de outras IAs: desde 11 de março de 2026, a Meta cobra US$ 0,0625 por mensagem processada por chatbots de outras empresas dentro do WhatsApp no Brasil. A cobrança passou a ser aplicada após decisão do CADE que obrigou a Meta a abrir a plataforma para concorrentes.

Como vai funcionar a busca de empresas dentro do WhatsApp?

A partir de junho (data ainda não foi divulgada), o WhatsApp passa a funcionar também como ferramenta de descoberta de negócios. Qualquer pessoa poderá buscar empresas diretamente na barra de pesquisa do app — uma padaria, uma loja, um serviço — e iniciar a conversa sem precisar ter o número salvo.

Empresas que usam o Business Agent vão aparecer com destaque na busca. Quem indicar um negócio em uma conversa com amigos ou familiares poderá anexar o contato com um botão que abre o chat com o agente diretamente.

Para a empresa, é uma nova entrada de clientes que não depende de anúncio pago.

O que o agente faz pelo dono do negócio?

Além de atender clientes, o Business Agent funciona como uma camada de inteligência sobre a operação. Uma funcionalidade em testes envia ao dono do negócio um resumo matinal das conversas que aconteceram durante a noite, aponta tendências e identifica quais atendimentos precisam de intervenção humana.

O gestor pode consultar o agente diretamente sobre o desempenho do negócio. Perguntas como "como está performando a nova coleção?" ou "o que os clientes têm reclamado nas últimas semanas?" passam a ter resposta gerada pela própria IA, a partir das conversas que ela mesma conduziu.

A Meta indicou que essa camada será expandida nos próximos meses para incluir pesquisa de mercado, inteligência competitiva e gestão de agenda.

O cliente sabe que está falando com uma IA?

Sim. A Meta confirmou que o usuário é informado, no início da conversa e em um indicador permanente dentro do chat, de que está interagindo com uma inteligência artificial. A informação não se repete em cada mensagem, apenas no início.

A IA também não usa um modelo único de linguagem. A Meta flexibiliza entre diferentes modelos conforme a complexidade da pergunta — para responder horário de funcionamento, um modelo mais leve; para conduzir uma negociação, um modelo mais sofisticado.

Meta Business Agent (Meta/Reprodução)

Onde ativar agora

A ativação acontece a partir do canal que a empresa já usa: WhatsApp Business app (Android e iOS), Instagram Pro, Messenger ou Meta Business Suite (business.facebook.com). Para o modelo enterprise, a empresa pode entrar em contato com a Meta diretamente ou via parceiros como Blip, no Brasil, para configurar a versão com API.