Meta Business Agent: como funciona, quanto custa e como ativar a IA no WhatsApp

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Publicado em 5 de junho de 2026 às 07h00.
A Meta lançou globalmente nesta quarta-feira, 3 de junho, o Meta Business Agent, um agente de inteligência artificial que atende clientes, recomenda produtos, agenda horários, qualifica leads e fecha vendas dentro do WhatsApp, Instagram e Messenger. A ferramenta está disponível para empresas de qualquer porte, sem necessidade de desenvolvedor, e pode ser ativada em poucos minutos. A entrada é gratuita, mas a cobrança começa a ser testada em meados de junho.
O Meta Business Agent é uma IA que opera dentro do WhatsApp e dos demais apps da Meta. Pequenas e médias empresas configuram diretamente no aplicativo. Empresas grandes têm acesso a uma plataforma com API e integrações a sistemas como Shopify, Zendesk e Salesforce. Os valores ainda não foram divulgados, mas o produto entrará no plano de assinatura Meta One. Para PMEs, será a primeira vez que a Meta cobra pelo WhatsApp Business desde 2018.
O produto operou em piloto por quase dois anos em mercados como Brasil, Índia e México antes do lançamento global, com mais de um milhão de empresas já ativas na fase de testes.
O Meta Business Agent é uma inteligência artificial que opera dentro de uma conversa de WhatsApp, Instagram ou Messenger. Diferente de chatbots tradicionais baseados em fluxos pré-programados, o agente entende a intenção do cliente, consulta informações da empresa em tempo real e responde de forma personalizada.
As funcionalidades disponíveis hoje incluem:
A IA aprende com as conversas e com correções feitas pelo adminstrador. Se uma resposta não está adequada, o dono do negócio ajusta diretamente na interface e o agente passa a operar no novo padrão, sem código.
O mesmo agente opera nos três produtos da Meta: WhatsApp, Instagram e Messenger. A configuração é feita uma única vez e a ferramenta passa a responder nos três canais com a mesma base de conhecimento e o mesmo tom de marca. Quem já vende pelo Direct do Instagram ou pelo Messenger ganha o mesmo atendimento que o WhatsApp.
Para PMEs, a configuração acontece dentro do próprio aplicativo.
Pré-requisitos:
Passo a passo:
Tempo médio de configuração: cerca de cinco minutos, segundo a Meta.
Empresas maiores usam o Meta Business Agent Platform, infraestrutura que conecta o agente a sistemas externos via API. Nesse modelo, a IA não só responde como também executa operações dentro das ferramentas que a empresa já usa.
Integrações disponíveis no lançamento:
Na prática, isso permite que um cliente do varejo escolha um produto, consulte estoque, pague e receba a confirmação de envio sem sair do WhatsApp.
A empresa pode integrar diretamente via Meta Cloud API, gratuita, mas que exige time técnico para configurar webhooks e templates de mensagem. Ou pode contratar um BSP (Business Solution Provider), parceiro oficial da Meta que oferece dashboard pronto, integrações pré-configuradas e suporte técnico. No Brasil, parceiros como Blip atuam nesse papel, adicionando um markup por mensagem, mas eliminam a necessidade de desenvolvimento interno.
Tempo médio: entre 2 e 7 dias úteis para verificação do Meta Business, mais alguns dias para configuração da API.
O produto é gratuito agora. A cobrança começa a ser testada a partir de meados de junho.
O que se sabe sobre o modelo de cobrança:
Custo adicional no Brasil para quem usa chatbots de outras IAs: desde 11 de março de 2026, a Meta cobra US$ 0,0625 por mensagem processada por chatbots de outras empresas dentro do WhatsApp no Brasil. A cobrança passou a ser aplicada após decisão do CADE que obrigou a Meta a abrir a plataforma para concorrentes.
A partir de junho (data ainda não foi divulgada), o WhatsApp passa a funcionar também como ferramenta de descoberta de negócios. Qualquer pessoa poderá buscar empresas diretamente na barra de pesquisa do app — uma padaria, uma loja, um serviço — e iniciar a conversa sem precisar ter o número salvo.
Empresas que usam o Business Agent vão aparecer com destaque na busca. Quem indicar um negócio em uma conversa com amigos ou familiares poderá anexar o contato com um botão que abre o chat com o agente diretamente.
Para a empresa, é uma nova entrada de clientes que não depende de anúncio pago.
Além de atender clientes, o Business Agent funciona como uma camada de inteligência sobre a operação. Uma funcionalidade em testes envia ao dono do negócio um resumo matinal das conversas que aconteceram durante a noite, aponta tendências e identifica quais atendimentos precisam de intervenção humana.
O gestor pode consultar o agente diretamente sobre o desempenho do negócio. Perguntas como "como está performando a nova coleção?" ou "o que os clientes têm reclamado nas últimas semanas?" passam a ter resposta gerada pela própria IA, a partir das conversas que ela mesma conduziu.
A Meta indicou que essa camada será expandida nos próximos meses para incluir pesquisa de mercado, inteligência competitiva e gestão de agenda.
Sim. A Meta confirmou que o usuário é informado, no início da conversa e em um indicador permanente dentro do chat, de que está interagindo com uma inteligência artificial. A informação não se repete em cada mensagem, apenas no início.
A IA também não usa um modelo único de linguagem. A Meta flexibiliza entre diferentes modelos conforme a complexidade da pergunta — para responder horário de funcionamento, um modelo mais leve; para conduzir uma negociação, um modelo mais sofisticado.
A ativação acontece a partir do canal que a empresa já usa: WhatsApp Business app (Android e iOS), Instagram Pro, Messenger ou Meta Business Suite (business.facebook.com). Para o modelo enterprise, a empresa pode entrar em contato com a Meta diretamente ou via parceiros como Blip, no Brasil, para configurar a versão com API.