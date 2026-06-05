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Meta Business Agent: como funciona, quanto custa e como ativar a IA no WhatsApp

Lançado nesta quarta-feira, o novo agente de inteligência artificial atende clientes, recomenda produtos e fecha vendas dentro do WhatsApp, Instagram e Messenger. Veja o passo a passo

Mariana Martucci
Mariana Martucci

Head de distribuição e audiovisual

Publicado em 5 de junho de 2026 às 07h00.

A Meta lançou globalmente nesta quarta-feira, 3 de junho, o Meta Business Agent, um agente de inteligência artificial que atende clientes, recomenda produtos, agenda horários, qualifica leads e fecha vendas dentro do WhatsApp, Instagram e Messenger. A ferramenta está disponível para empresas de qualquer porte, sem necessidade de desenvolvedor, e pode ser ativada em poucos minutos. A entrada é gratuita, mas a cobrança começa a ser testada em meados de junho.

O Meta Business Agent é uma IA que opera dentro do WhatsApp e dos demais apps da Meta. Pequenas e médias empresas configuram diretamente no aplicativo. Empresas grandes têm acesso a uma plataforma com API e integrações a sistemas como Shopify, Zendesk e Salesforce. Os valores ainda não foram divulgados, mas o produto entrará no plano de assinatura Meta One. Para PMEs, será a primeira vez que a Meta cobra pelo WhatsApp Business desde 2018.

O produto operou em piloto por quase dois anos em mercados como Brasil, Índia e México antes do lançamento global, com mais de um milhão de empresas já ativas na fase de testes.

O que é o Meta Business Agent e o que ele faz?

O Meta Business Agent é uma inteligência artificial que opera dentro de uma conversa de WhatsApp, Instagram ou Messenger. Diferente de chatbots tradicionais baseados em fluxos pré-programados, o agente entende a intenção do cliente, consulta informações da empresa em tempo real e responde de forma personalizada.

Meta Business Agent (Meta/Reprodução)

As funcionalidades disponíveis hoje incluem:

  • Responder dúvidas dos clientes 24 horas por dia, em qualquer idioma e no tom da marca
  • Recomendar produtos a partir do catálogo da empresa
  • Consultar disponibilidade e estoque
  • Agendar horários
  • Qualificar leads
  • Concluir vendas dentro da própria conversa, incluindo pagamento
  • Transferir o atendimento para uma pessoa quando o administrador define
  • Gerar relatórios e insights diários para o gestor sobre o desempenho do atendimento

A IA aprende com as conversas e com correções feitas pelo adminstrador. Se uma resposta não está adequada, o dono do negócio ajusta diretamente na interface e o agente passa a operar no novo padrão, sem código.

Em quais aplicativos da Meta a IA funciona?

O mesmo agente opera nos três produtos da Meta: WhatsApp, Instagram e Messenger. A configuração é feita uma única vez e a ferramenta passa a responder nos três canais com a mesma base de conhecimento e o mesmo tom de marca. Quem já vende pelo Direct do Instagram ou pelo Messenger ganha o mesmo atendimento que o WhatsApp.

Como ativar o Meta Business Agent para pequenas e médias empresas?

Para PMEs, a configuração acontece dentro do próprio aplicativo.

Pré-requisitos:

  • Conta ativa no WhatsApp Business, Instagram Pro, Messenger ou Meta Business Suite
  • Conta verificada no Meta Business
  • Informações da empresa em formato digital (catálogo, preços, políticas, horários)

Passo a passo:

  1. Acesse o app que você já usa. Pode ser o WhatsApp Business, o Instagram Pro, o Messenger ou o Meta Business Suite (business.facebook.com). No WhatsApp Business, o caminho atual é a aba "Ferramentas" e a opção "IA para Empresas".
  2. Conecte as fontes de informação. O agente puxa contexto da sua página do Facebook, conta do Instagram, conversas anteriores no WhatsApp e site da empresa. Você também pode subir um arquivo em PDF com informações principais, como políticas, perguntas frequentes ou catálogo.
  3. Defina o tom da marca. Indique se a comunicação deve ser formal, informal, técnica, leve. O agente usa esse parâmetro em todas as respostas.
  4. Teste antes de ativar. Faça perguntas como cliente para ver como o agente responde. Onde a resposta não estiver boa, corrija direto na interface e ele aprende imediatamente.
  5. Coloque no ar. O agente passa a responder 24 horas por dia.

Tempo médio de configuração: cerca de cinco minutos, segundo a Meta.

Como funciona o Meta Business Agent para empresas grandes?

Empresas maiores usam o Meta Business Agent Platform, infraestrutura que conecta o agente a sistemas externos via API. Nesse modelo, a IA não só responde como também executa operações dentro das ferramentas que a empresa já usa.

Integrações disponíveis no lançamento:

  • Shopify, para e-commerce
  • Zendesk, para atendimento
  • Shopee, para marketplace
  • Salesforce, para CRM
  • Outras dezenas de ferramentas via API REST

Na prática, isso permite que um cliente do varejo escolha um produto, consulte estoque, pague e receba a confirmação de envio sem sair do WhatsApp.

A empresa pode integrar diretamente via Meta Cloud API, gratuita, mas que exige time técnico para configurar webhooks e templates de mensagem. Ou pode contratar um BSP (Business Solution Provider), parceiro oficial da Meta que oferece dashboard pronto, integrações pré-configuradas e suporte técnico. No Brasil, parceiros como Blip atuam nesse papel, adicionando um markup por mensagem, mas eliminam a necessidade de desenvolvimento interno.

Tempo médio: entre 2 e 7 dias úteis para verificação do Meta Business, mais alguns dias para configuração da API.

Quanto vai custar o Meta Business Agent?

O produto é gratuito agora. A cobrança começa a ser testada a partir de meados de junho.

O que se sabe sobre o modelo de cobrança:

  • Pequenas e médias empresas: assinatura mensal dentro do plano Meta One. Os valores ainda não foram divulgados. Como referência, o WhatsApp Plus para consumidores foi lançado em maio por US$ 2,99 mensais.
  • Empresas grandes: cobrança baseada em consumo de tokens. Quanto mais o agente processa, mais a empresa paga.
  • Via parceiros (BSPs): a cobrança da Meta é consolidada na fatura do parceiro. A empresa não paga separadamente para a Meta.

Custo adicional no Brasil para quem usa chatbots de outras IAs: desde 11 de março de 2026, a Meta cobra US$ 0,0625 por mensagem processada por chatbots de outras empresas dentro do WhatsApp no Brasil. A cobrança passou a ser aplicada após decisão do CADE que obrigou a Meta a abrir a plataforma para concorrentes.

Como vai funcionar a busca de empresas dentro do WhatsApp?

A partir de junho (data ainda não foi divulgada), o WhatsApp passa a funcionar também como ferramenta de descoberta de negócios. Qualquer pessoa poderá buscar empresas diretamente na barra de pesquisa do app — uma padaria, uma loja, um serviço — e iniciar a conversa sem precisar ter o número salvo.

Empresas que usam o Business Agent vão aparecer com destaque na busca. Quem indicar um negócio em uma conversa com amigos ou familiares poderá anexar o contato com um botão que abre o chat com o agente diretamente.

Para a empresa, é uma nova entrada de clientes que não depende de anúncio pago.

O que o agente faz pelo dono do negócio?

Além de atender clientes, o Business Agent funciona como uma camada de inteligência sobre a operação. Uma funcionalidade em testes envia ao dono do negócio um resumo matinal das conversas que aconteceram durante a noite, aponta tendências e identifica quais atendimentos precisam de intervenção humana.

O gestor pode consultar o agente diretamente sobre o desempenho do negócio. Perguntas como "como está performando a nova coleção?" ou "o que os clientes têm reclamado nas últimas semanas?" passam a ter resposta gerada pela própria IA, a partir das conversas que ela mesma conduziu.

A Meta indicou que essa camada será expandida nos próximos meses para incluir pesquisa de mercado, inteligência competitiva e gestão de agenda.

O cliente sabe que está falando com uma IA?

Sim. A Meta confirmou que o usuário é informado, no início da conversa e em um indicador permanente dentro do chat, de que está interagindo com uma inteligência artificial. A informação não se repete em cada mensagem, apenas no início.

A IA também não usa um modelo único de linguagem. A Meta flexibiliza entre diferentes modelos conforme a complexidade da pergunta — para responder horário de funcionamento, um modelo mais leve; para conduzir uma negociação, um modelo mais sofisticado.

Meta Business Agent (Meta/Reprodução)

Onde ativar agora

A ativação acontece a partir do canal que a empresa já usa: WhatsApp Business app (Android e iOS), Instagram Pro, Messenger ou Meta Business Suite (business.facebook.com). Para o modelo enterprise, a empresa pode entrar em contato com a Meta diretamente ou via parceiros como Blip, no Brasil, para configurar a versão com API.

Acompanhe tudo sobre:MetaWhatsApp

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