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Setor de óleo e gás amplia aproximação com fornecedores dos EUA

Petrobras reúne cerca de 200 empresas em Houston durante a OTC Conference

A agenda também reflete uma estratégia recente da Petrobras de ampliar e diversificar sua base de fornecedores internacionais (Petrobras/Reprodução)

A agenda também reflete uma estratégia recente da Petrobras de ampliar e diversificar sua base de fornecedores internacionais (Petrobras/Reprodução)

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Publicado em 13 de maio de 2026 às 10h37.

Durante a OTC Conference, em Houston, a Petrobras realizou mais uma edição do “How to Do Business with Petrobras”, encontro que reuniu cerca de 200 fornecedores — número superior ao registrado em edições anteriores realizadas no Texas e em Xangai. O movimento ocorre em meio ao novo Plano de Negócios 2026–2030 da estatal, que prevê ampliação de investimentos e demanda por novos parceiros da cadeia de suprimentos.

O encontro foi conduzido pela diretora Renata Baruzzi e pelo executivo de Suprimentos Alexandre Alves, com foco em apresentar oportunidades para empresas americanas interessadas em atuar como fornecedoras da companhia, especialmente em segmentos ligados a tecnologia, logística e equipamentos para a indústria de óleo e gás.

A agenda também reflete uma estratégia recente da Petrobras de ampliar e diversificar sua base de fornecedores internacionais. Após iniciativas semelhantes realizadas na China, a estatal avançou na qualificação de empresas para fornecimento de itens considerados críticos para a operação, como turbinas.

A expectativa é de que o movimento também avance nos Estados Unidos, diante do interesse crescente de empresas locais em contratos ligados a projetos de longo prazo.

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