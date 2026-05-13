Setor de óleo e gás amplia aproximação com fornecedores dos EUA

Durante a OTC Conference, em Houston, a Petrobras realizou mais uma edição do “How to Do Business with Petrobras”, encontro que reuniu cerca de 200 fornecedores — número superior ao registrado em edições anteriores realizadas no Texas e em Xangai. O movimento ocorre em meio ao novo Plano de Negócios 2026–2030 da estatal, que prevê ampliação de investimentos e demanda por novos parceiros da cadeia de suprimentos.

O encontro foi conduzido pela diretora Renata Baruzzi e pelo executivo de Suprimentos Alexandre Alves, com foco em apresentar oportunidades para empresas americanas interessadas em atuar como fornecedoras da companhia, especialmente em segmentos ligados a tecnologia, logística e equipamentos para a indústria de óleo e gás.

A agenda também reflete uma estratégia recente da Petrobras de ampliar e diversificar sua base de fornecedores internacionais. Após iniciativas semelhantes realizadas na China, a estatal avançou na qualificação de empresas para fornecimento de itens considerados críticos para a operação, como turbinas.

A expectativa é de que o movimento também avance nos Estados Unidos, diante do interesse crescente de empresas locais em contratos ligados a projetos de longo prazo.