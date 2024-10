Setor de casamentos deve movimentar R$ 32 bilhões em 2025

Em 2025, o ticket médio por festa de casamento será de R$ 66 mil. O Brasil espera cerca de 476 mil cerimônias e uma movimentação de até R$ 31,7 bilhões no setor.

As informações são de um levantamento do Casar.com, plataforma de sites e listas de casamento que se juntou com a Assessoria VIP para descobrir os principais pontos de atenção para as empresas deste mercado no ano que vem.

E o que compõe o ticket médio de um casamento?

Empresas de eventos que se especializam em casamentos podem ficar de olho nos seus fornecedores para os seguintes itens:

Buffet

Decoração

Som e iluminação

Fotografia e filmagem

Estes são os principais componentes do ticket médio das festas brasileiras. O buffet foi o serviço de maior valor em 2024, representando, aproximadamente, R$ 18 mil e um crescimento médio de 6,3%, se comparado com o ano anterior.

Na sequência, temos a decoração que equivale a R$ 10 mil do montante e obteve aumento médio de 14%.

Quanto aos presentes dos convidados, os resultados do levantamento apontam um crescimento de 4% no próximo ano, cuja média atual é de R$ 346,00.

“De fato, o mercado de casamentos segue aquecido e estabelecendo novos padrões, o que contribui para o desenvolvimento do setor com um todo”, diz Fabio Camillo, CEO e cofundador do Casar.com.

E quais serão as tendências nos casamentos de 2025?

Segundo os especialistas da Casar.com, os casamentos de 2025 serão vibrantes, audaciosos e profundamente pessoais.

Afastando-se do tradicional, os casais devem optar por tons intensos desde os convites e decoração, às flores e até mesmo aos vestidos das noivas e das damas de honra.

Em paralelo, as cerimônias sustentáveis seguirão em alta no próximo ano, a partir do uso de materiais biodegradáveis, alimentos frescos e de origem local. As celebrações eco-conscientes também incluem convites digitais, decorações reutilizáveis e lembrancinhas ecológicas.

“Ao longo dos últimos anos, os casais buscam formas de tornar as cerimônias mais pessoais a partir de elementos que representam seus interesses e valores. Certamente teremos temas personalizados, menus e lembrancinhas exclusivas, que refletem sua personalidade e, sobretudo, tornam o momento ainda mais memorável”, conclui Paula Raimo, sócia do Casar.com.

