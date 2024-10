O que é o Círio de Nazaré? Conheça a história do evento religioso que reúne fiéis em Belém

Tradição em Belém, no Pará, há mais de 200 anos, o Círio de Nazaré é um evento religioso de devoção à Nossa Senhora de Nazaré. A romaria reúne fiéis de todo o Brasil nas ruas da capital paraense, sempre no mês de outubro.

História do Círio de Nazaré

O Círio de Nazaré é reconhecido como Patrimônio Imaterial pelo Iphan, e declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Manifestação da fé dos fiéis à Nossa Senhora de Nazaré, o evento reúne pessoas de todo o Brasil.

Em 1700, uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi achada pelo Caboclo Plácido, às margens de um rio próximo ao local onde atualmente está localizada a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Assim começou a história de devoção que resultou na romaria.

A primeira procissão aconteceu em 1793. Desde então, ocorre anualmente, sempre no mês de outubro. Além do Círio, outras doze procissões acontecem na quinzena de fé. Entre elas, estão a Trasladação, a Romaria Rodoviária, a Romaria Fluvial, o Círio das Crianças, o Recírio, e outras.

Na programação do evento também estão vigílias, missas, o Arraial de Nazaré, o Círio Musical e a descida da Imagem do Achado para o Altar da Basílica Santuário, onde permanece disponível para visitação durante os 15 dias. Um dos símbolos do Círio é a corda de 800 metros usada pelos fiéis para o pagamento de promessas.