Sense Inteligência Financeira recebe investimento de João Kepler

O Brasil continua sendo um ambiente próspero para fazer grandes negócios. A Sense Inteligência Financeira, com sede em Campinas (SP), vem se consolidando como a maior empresa de controladoria financeira para empresas de médio e grande porte do país. Um crescimento tão expressivo, que chamou a atenção de João Kepler, autor bestseller, apresentador de TV e uma das grandes autoridades de investimento do Brasil.

Por meio de seu family office, o investimento tem como objetivo explorar novos mercados e acelerar ainda mais o crescimento da Sense. “Estamos muito felizes com a chegada do Kepler, o investimento é importante claro e ocorre em momento de maior expansão da Sense. Ter o apoio dele contribui ativamente em nossa mudança de posicionamento e consolida nossa entrada em novos mercados”, afirmam Danilo Fedel e Marina Vilhena, fundadores da Sense Inteligência Financeira.

Após anos à frente da Bossa Nova Investimentos se relacionando diretamente com mais de 1.500 startups em seu portfólio, João Kepler tem em seu family office, a estratégia de investir em negócios ainda maiores. “Acredito que posso contribuir ativamente na expansão da Sebse, um negócio que já se provou sólido, com uma estratégia clara e satisfação de seus clientes. Nosso papel é contribuir com ajustes finos para multiplicar sua receita, embarcando oportunidades, ampliando a rede de relacionamento dos fundadores e principalmente gerando receita nova com uma gestão baseada em dados” diz Kepler.

Os valores da transação ainda não foram revelados.

