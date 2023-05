Bloom cria programa para apoiar mães com depressão no ambiente de trabalho

A Bloom Care, healthtech de saúde feminina e familiar, lança a “Jornada Saúde Mental Materna”, um programa inédito para o acompanhamento transdisciplinar voltado para mães que recebem o acesso à plataforma como um benefício corporativo e que apresentaram sintomas de depressão durante as primeiras etapas da maternidade, seja no contexto do planejamento de uma gravidez, durante a gestação ou na criação dos filhos.

A novidade consiste em um protocolo de psicoterapia breve para depressão materna realizado via teleconsulta e baseado em ativação comportamental, uma modalidade de terapia cognitivo-comportamental, cujo objetivo é reduzir sintomas da depressão. Para isso, todas as psicólogas que atendem na Bloom Care recebem o treinamento das técnicas, estrutura das sessões e estratégias que podem ser usadas nos atendimentos, assim como métodos para monitorar sintomas e evolução ao longo do tratamento.

“A depressão materna pode ter efeitos negativos importantes na vida da mulher, impactando suas relações sociais, qualidade de vida, produtividade e também prejudicar a interação mãe-criança, incluindo desafios no cuidado durante os primeiros anos de vida. Além disso, quando a fase do planejamento familiar envolve desafios de fertilidade, nos sentimos completamente desamparadas, o que também pode desencadear esse risco antes mesmo da gravidez. O lançamento desse programa é um marco na nossa missão de unir ciência de ponta e tecnologia para humanizar a experiência de saúde de mulheres e famílias dentro das empresas. Os benefícios de saúde do futuro são personalizados,” afirma Roberta Sotomaior, cofundadora e CEO da Bloom.

Em estudo recente, a pesquisadora Alicia Matijasevich, médica especialista em pediatria e neonatologia, junto a colaboradores, identificaram que o custo da depressão materna é de R$ 26,2 bilhões anualmente no Brasil. Baseado em literatura científica atualizada, o protocolo da Bloom Care já foi testado cientificamente no contexto brasileiro e produzido pelos pesquisadores Daniel Fatori e Pedro Zuccolo, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade São Paulo (IpQ-FMUSP) e fundadores da Meliora, empresa que traz o conhecimento científico de ponta na área da saúde mental para o mundo real. Os resultados dos estudos indicaram que 80% das mães que passaram pelo protocolo responderam positivamente ao tratamento.

O que é depressão pós-parto?

“A gestação e o pós-parto são períodos fortemente associados a um risco aumentado para o surgimento de quadros de depressão. Estudos epidemiológicos com amostras populacionais estimam que cerca de 20% das mulheres nesses períodos irão desenvolver depressão. Dessa forma, é fundamental o diagnóstico e o oferecimento de tratamentos baseados em evidências que sejam escaláveis,” diz Pedro.

Na conferência Brainstorm Health da Fortune em Los Angeles no último mês, a CEO da CVS Health, Karen Lynch, subiu ao palco para lembrar da importância do assunto: “Muitas mulheres sofrem de depressão pós-parto e nunca falamos sobre isso.” E ela foi além, ao imaginar um sistema de saúde no qual as mães são informadas sobre o risco de depressão pós-parto como parte de um plano de alta hospitalar. Exatamente o que a Bloom Care começa a implementar agora no Brasil.

A Bloom Care funciona no modelo B2BC e tem entre seus clientes empresas como Sanofi, Grupo Astra, Natura, Olist e Memed. Colaboradores de empresas que oferecem a plataforma Bloom têm acesso ilimitado a um aplicativo com chat sob demanda com profissionais de saúde altamente qualificados, telemedicina, além de conteúdos e planos de cuidado personalizados para planejamento familiar, fertilidade, gravidez, licença parental, parentalidade, saúde mental e saúde da mulher.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

TAGs

Camile Just: Maternidade e carreira andam juntas

Darwin Seguros amplia sua atuação nacional e democratiza o acesso ao seguro

Startup Mommy Tech ajuda mulheres no desafio de ser mãe e ter emprego