Por que 92% das empresas do mercado financeiro já usam IA?

RESUMO ＋ Segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), 92% das empresas do mercado financeiro já usam inteligência artificial, conforme pesquisa com 117 companhias realizada entre janeiro e abril. A tecnologia reduz tarefas operacionais, acelera cadastros e análises e amplia o acesso ao crédito para micro e pequenas empresas.

92% das empresas do mercado financeiro já utilizam inteligência artificial em alguma atividade interna, segundo Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Realizada entre janeiro e abril deste ano, com 117 companhias, a pesquisa mostra como a IA está otimizando o setor.

Por que elas estão utilizando a tecnologia? No caso do banco híbrido Agibank, a estratégia é baseada na aplicação de agentes em camada operacional, focando em permitir que os profissionais se concentrem no julgamento crítico e na tomada de decisão. Os resultados da abordagem incluem:

Uma redução de 75% nas reclamações no Banco Central;

Um corte de 98% dos custos operacionais de marketing;

Um aumento de 80% na velocidade de desenvolvimento de software.

O resultado da abordagem no mercado de FIDCs

No mercado de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDCs) a estruturação dos fundos sempre dependeu de processos altamente manuais, especialmente no cadastro de cedentes, investidores e validação de lastros, exigindo análise documental extensa e repetitiva.

Com uma IA proprietária para leitura automática de contratos sociais e documentos societários, a QI Tech, líder em infraestrutura para serviços financeiros, conseguiu resultados como:

A redução do processo de cadastro de cedentes de quatro dias para cerca de dez minutos;

Isso representou uma redução de 99% no tempo de execução;

A consequência foi o ganho de produtividade estimado em 576 vezes.

Atualmente a companhia é a maior administradora de FIDCs do Brasil, segundo ranking da Anbima, com mais de R$186 bilhões em patrimônio líquido.

A própria Anbima utiliza IA para impulsionar o mercado

Para apoiar o mercado de capitais na consulta a conteúdos de autorregulação, a Anbima lançou a Anby, um assistente virtual, desenvolvido a partir de uma demanda dos associados.

A tecnologia responde, nesta primeira fase, exclusivamente ao que está previsto nos códigos de autorregulação da Anbima e em materiais oficiais, como regras e procedimentos, deliberações, FAQs e glossários.

As respostas são apresentadas em linguagem clara e sempre acompanhadas das referências normativas utilizadas, garantindo transparência e rastreabilidade.

As consultas à Anby são gratuitas e abertas a qualquer pessoa. O acesso está disponível pelo ícone localizado no canto inferior direito da página inicial da associação.

IA no mercado de crédito

O mercado de crédito também está sendo impactado por iniciativas de IA. A tecnologia tem sido usada, principalmente, para análise de dados de pequenas e médias empresas e concessão de crédito baseada em faturamento e saúde financeira dos negócios, informações que os bancos tradicionais geralmente não detém.

A partir do uso de inteligência artificial, o crédito para micro e pequenas empresas tornou-se mais democrático.

Segundo levantamento da PwC Brasil e da Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD), apenas as 44 fintechs de crédito que integram a pesquisa concederam R$ 53,8 bilhões em empréstimos em 2025, alta de 51% sobre o ano anterior. Em uma década, o crédito concedido por essas empresas cresceu mais de 330 vezes.