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Por que 92% das empresas do mercado financeiro já usam IA?

A tecnologia automatiza processos burocráticos, traz ganho de escala operacional e democratiza o acesso a recursos para PMEs e consumidores 

IA no Mercado Financeiro (patpitchaya/Shutterstock)

IA no Mercado Financeiro (patpitchaya/Shutterstock)

Aquiles Rodrigues
Aquiles Rodrigues

Repórter Bússola

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 13h00.

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RESUMO ＋

Segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), 92% das empresas do mercado financeiro já usam inteligência artificial, conforme pesquisa com 117 companhias realizada entre janeiro e abril. A tecnologia reduz tarefas operacionais, acelera cadastros e análises e amplia o acesso ao crédito para micro e pequenas empresas.

92% das empresas do mercado financeiro já utilizam inteligência artificial em alguma atividade interna, segundo Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Realizada entre janeiro e abril deste ano, com 117 companhias, a pesquisa mostra como a IA está otimizando o setor. 

Por que elas estão utilizando a tecnologia? No caso do banco híbrido Agibank, a estratégia é baseada na aplicação de agentes em camada operacional, focando em permitir que os profissionais se concentrem no julgamento crítico e na tomada de decisão. Os resultados da abordagem incluem:

  • Uma redução de 75% nas reclamações no Banco Central;
  • Um corte de 98% dos custos operacionais de marketing;
  • Um aumento de 80% na velocidade de desenvolvimento de software.

O resultado da abordagem no mercado de FIDCs

No mercado de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDCs) a estruturação dos fundos sempre dependeu de processos altamente manuais, especialmente no cadastro de cedentes, investidores e validação de lastros, exigindo análise documental extensa e repetitiva. 

Com uma IA proprietária para leitura automática de contratos sociais e documentos societários, a QI Tech, líder em infraestrutura para serviços financeiros, conseguiu resultados como:

  • A redução do processo de cadastro de cedentes de quatro dias para cerca de dez minutos; 
  • Isso representou uma redução de 99% no tempo de execução; 
  • A consequência foi o ganho de produtividade estimado em 576 vezes. 

Atualmente a companhia é a maior administradora de FIDCs do Brasil, segundo ranking da Anbima, com mais de R$186 bilhões em patrimônio líquido.

A própria Anbima utiliza IA para impulsionar o mercado

Para apoiar o mercado de capitais na consulta a conteúdos de autorregulação, a Anbima lançou a Anby, um assistente virtual, desenvolvido a partir de uma demanda dos associados. 

A tecnologia responde, nesta primeira fase, exclusivamente ao que está previsto nos códigos de autorregulação da Anbima e em materiais oficiais, como regras e procedimentos, deliberações, FAQs e glossários. 

As respostas são apresentadas em linguagem clara e sempre acompanhadas das referências normativas utilizadas, garantindo transparência e rastreabilidade.

 As consultas à Anby são gratuitas e abertas a qualquer pessoa. O acesso está disponível pelo ícone localizado no canto inferior direito da página inicial da associação.

IA no mercado de crédito 

O mercado de crédito também está sendo impactado por iniciativas de IA. A tecnologia tem sido usada, principalmente, para análise de dados de pequenas e médias empresas e concessão de crédito baseada em faturamento e saúde financeira dos negócios, informações que os bancos tradicionais geralmente não detém. 

A partir do uso de inteligência artificial, o crédito para micro e pequenas empresas tornou-se mais democrático.

Segundo levantamento da PwC Brasil e da Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD), apenas as 44 fintechs de crédito que integram a pesquisa concederam R$ 53,8 bilhões em empréstimos em 2025, alta de 51% sobre o ano anterior. Em uma década, o crédito concedido por essas empresas cresceu mais de 330 vezes.  

'Perguntas frequentes'

Por que 92% do mercado financeiro já utiliza inteligência artificial? ＋

As empresas usam inteligência artificial para automatizar processos burocráticos, reduzir custos e aumentar a escala operacional. Segundo pesquisa da Anbima com 117 companhias, 92% das empresas do mercado financeiro já adotam a tecnologia em alguma atividade interna.

Quais resultados o Agibank obteve com o uso de IA? ＋

O banco híbrido Agibank reduziu em 75% as reclamações no Banco Central e em 98% os custos operacionais de marketing. A instituição também registrou aumento de 80% na velocidade de desenvolvimento de software.

Como a QI Tech utiliza inteligência artificial nos FIDCs? ＋

A QI Tech, empresa de infraestrutura para serviços financeiros, usa uma IA proprietária para a leitura automática de contratos sociais e documentos societários. A tecnologia reduziu o cadastro de cedentes de quatro dias para cerca de dez minutos, queda de 99% no tempo de execução e ganho estimado de produtividade de 576 vezes.

O que é a Anby, assistente virtual da Anbima? ＋

A Anby é uma assistente virtual criada pela Anbima para responder a consultas sobre os códigos de autorregulação da associação e outros materiais oficiais. As respostas incluem as referências normativas utilizadas, e o acesso é gratuito e aberto ao público.

Como a inteligência artificial amplia o crédito para pequenas empresas? ＋

A inteligência artificial permite analisar o faturamento e a saúde financeira de pequenas e médias empresas, informações que os bancos tradicionais geralmente não detêm. A tecnologia ajuda a embasar a concessão de crédito para micro e pequenos negócios.

Quanto as fintechs de crédito emprestaram em 2025? ＋

As 44 fintechs incluídas no levantamento da PwC Brasil e da Associação Brasileira de Crédito Digital concederam R$ 53,8 bilhões em empréstimos em 2025, alta de 51% sobre o ano anterior. Em uma década, o crédito concedido por essas empresas cresceu mais de 330 vezes.

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