Sem sustentabilidade, não viveremos para receber os lucros nem ver os resultados

Por Carlos Santos*

Desde que o Clube de Roma publicou, em 1972, o livro The Limits to Growth ("Os limites do crescimento"), o mundo tem se esforçado para mudar o paradigma da economia clássica, estabelecido em 1776, quando Adam Smith publicou seu livro The Wealth of Nations ("A riqueza das nações").

Historicamente, o potencial de crescimento das economias sempre foi desencadeado pela disponibilidade de energia barata, abrindo o caminho para a mecanização e para a automação.

O crescimento inigualável da economia nos últimos dois séculos em escala mundial acumulou problemas relacionados ao aquecimento global, à biodiversidade, à dissipação de resíduos e à utilização da água, o que exige uma nova abordagem para combater as causas da conduta econômica insustentável e abrir caminho para uma parcela justa de riqueza para todos.

Os esforços internacionais para mitigar as consequências negativas desse desenvolvimento têm se concentrado no secretariado da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) das Nações Unidas e em tratados importantes, como o Acordo de Paris de 2015 e o Protocolo de Kyoto de 1997.

O objetivo do Acordo de Paris é manter o aumento da temperatura média global neste século o mais próximo possível de 1,5 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais. O objetivo final de todos os três acordos no âmbito da UNFCCC é estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera em um nível que evitará a interferência humana perigosa no sistema climático, em um prazo que permita que os ecossistemas se adaptem naturalmente e possibilite o desenvolvimento sustentável.

Embora as metas gerais sejam claras, são necessários esforços consideráveis para traduzir as ambições em regras de conduta monitoradas por métricas específicas e pela responsabilidade das partes atuantes.

A sustentabilidade não pode ser estabelecida sem a mudança dos paradigmas de produção e da precificação dos bens comuns, ambos levando a um aumento nos custos de produção. O conceito a ser seguido pelos investidores nos projetos será a produção líquida de emissões zero, que se aplica não apenas às indústrias de manufatura, agricultura e transporte, mas também a todos os outros setores de atividades econômicas.

Além de reduzir e evitar totalmente as emissões de gases de efeito estufa, os complementos compensatórios e de compensação dos projetos, como as tecnologias de captura e armazenamento de carbono (CSS), os combustíveis sintéticos e o reflorestamento, terão de ser partes integradas dos empreendimentos.

Impactos

Todo esse contexto faz com que os mercados financeiros e os investidores fiquem expostos a novos riscos. Em primeiro lugar, o ESG é, mais do que nunca, um dever e uma responsabilidade social e corporativa de cada entidade e de cada um de nós. Em segundo lugar, está mais do que nunca provado que não segui-lo é o mesmo que dizer que seu negócio não é mais sustentável e não sobreviverá no longo prazo.

No início de 2000, a Universidade de Chicago estava confirmando claramente que as empresas deveriam se concentrar simplesmente nos acionistas e na maximização de seus lucros. Mas a economia comportamental começou a analisar como os indivíduos e as empresas e seus valores de mercado se movem. Então, foi possível entender que as empresas atuam em um mundo global em que fornecedores, clientes, comunidades, o meio ambiente e todas as outras partes em torno da empresa têm poder suficiente para fechar um negócio. Isso lhes confere tal poder que as empresas não têm outra maneira de sobreviver no longo prazo se não se concentrarem em respeitar todas as partes interessadas, sendo que, naturalmente, os acionistas fazem parte disso, mas não são os únicos. Isso, naturalmente, não significa que as empresas devam ignorar seu objetivo final de lucro.

É por isso que elas existem. Mas é preciso que entendam a necessidade de existir com respeito a todas as partes envolvidas. Isso pode representar uma redução do fluxo de caixa e dos resultados no curto prazo, mas garante uma grande chance de sobreviver no longo prazo e ter esse fluxo de caixa e lucros por um período mais longo. O desrespeito a todas as partes interessadas pode representar, no curto prazo, o fechamento do negócio e, naturalmente, um valor de mercado mais baixo para as empresas.

Nova abordagem

Diante deste cenário, as empresas devem estar totalmente conscientes dessa necessidade de focar no lucro comercial, na cultura e nos valores, o que significa focar em todos os envolvidos.

A criação de uma cultura de sustentabilidade é obrigatória para garantir a viabilidade, o desenvolvimento e o crescimento no longo prazo, e ao adotar as melhores práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) como parte de uma gestão empresarial sólida, preserva-se também a reputação e a integridade dos negócios.

Nesse contexto, o financiamento de projetos de entidades sem fins lucrativos e o auxílio a essas entidades para a melhoria de suas estruturas financeiras, de modo a obter a melhor prestação de serviços por cada Real investido, por meio do desenvolvimento de projetos, pode ser um meio eficaz de promover um impacto real na sociedade.

Se, como indivíduos e empresas, pretendemos aumentar nossos retornos, salários, riqueza econômica e crescimento em geral, precisamos entender que precisamos estar vivos até lá. Para isso, temos o dever para com o mundo e as pessoas em geral de respeitar o ambiente em que estamos inseridos. Os stakeholders de todas as empresas devem entender que os respeitamos e que nos comprometemos a lutar por seu bem mais valioso, o planeta Terra. O respeito por todas as partes garantirá a satisfação dos funcionários em pertencer a uma determinada empresa, garantirá o respeito de todas as comunidades por ela, garantirá o alinhamento com os grupos políticos e posições obrigatórias alinhadas com as necessidades das empresas e garantirá que as mesmas possam crescer no longo prazo porque todas as partes estarão comprometidas em garantir que tais empresas existam hoje e amanhã.

A sustentabilidade e o respeito ao ESG não são uma regulamentação ou obrigação legal. É, antes de tudo, a garantia de que as empresas possam ser sustentáveis e lucrativas no longo prazo.

*Carlos Santos é CEO da Ethos Asset Management e do Grupo Ethos

