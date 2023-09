Cantora Iza e Gerdau levam aço 100% reciclável ao palco do The Town 2023

A cantora Iza fez sua participação no palco do The Town 2023 no domingo, dia 10 de setembro, no palco Skyline, e os fãs se depararam com um cenário diferenciado. Para fomentar e potencializar a mensagem da reciclagem da sucata metálica e da economia circular em prol de um planeta melhor, a artista e embaixadora de sustentabilidade da Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, levou ao palco estruturas feitas com aço Gerdau 100% recicláveis, que serviram de cenografia para a apresentação.

Cenografia e sustentabilidade

O aço foi protagonista na cenografia da Iza, que foi composta de quatro escadas de aço (de 3, 5 m de comprimento por 2,60 m de altura), que serviram de apoio para a coreografia de seus 20 dançarinos durante o show. A presença desse material demonstra a versatilidade e a modernidade do aço, que pode ser reciclado infinitas vezes sem perder suas propriedades e pode ilustrar todo e qualquer show.

“A Iza, embaixadora da Gerdau para temas de sustentabilidade no The Town 2023, nos ajudou a levar a mensagem da importância da reciclagem para todo o público presente no festival, engajando a sociedade a refletir sobre o futuro que queremos construir juntos”, diz Gustavo Werneck, CEO da Gerdau. “A Gerdau foi a fornecedora oficial do aço no maior festival de música da história de São Paulo e levamos um aço 100% reciclável com baixa pegada de carbono para compor, também, a cenografia de um show que foi inesquecível e levou uma experiência única aos visitantes”, afirma.

Embaixadora de sustentabilidade

Com a missão de espalhar a mensagem da importância da reciclagem, a cantora afirmou que a parceria com a Gerdau, e a ação de levar para o palco um tipo de material que pudesse ser reaproveitado de outras formas e em outras apresentações, reforça o compromisso com a sustentabilidade. "Toda a movimentação que fizemos representou um show de aço, que foi refletido na batida da música. As escadas e os movimentos encheram os olhos do público e demonstramos que o aço pode se transformar infinitamente e continuará sendo resistente”, diz Iza.

A Gerdau forneceu mais de 330 toneladas de aço 100% reciclável para o festival The Town 2023. Os produtos foram utilizados para moldar estruturas fixas e temporárias, além de equipamentos de entretenimento e fundação de edificações e infraestrutura do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e, agora, também irão compor a cenografia de um dos maiores ícones da música brasileira.

