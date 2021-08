Saiba como funciona o time de marketing da Ambev

No primeiro trimestre deste ano, a Ambev, maior cervejaria da América Latina, obteve um lucro líquido de 2,7 bilhões de reais. O valor, comparado com o mesmo período do ano anterior, representou um aumento de 125% nos ganhos da empresa. E pensando sobre isso, a organização realizará uma série sobre a operação de marketing, com quatro capítulos, mostrando estratégias e ações realizadas pela empresa.

Presente em 19 países e detentora de 30 marcas de bebidas, a organização chegou a esse resultado por meio da consolidação de novos e antigos rótulos no mercado, mesmo em um ano marcado pela pandemia de covid-19.

A empresa investe em uma operação de marketing dedicada a explorar todos os potenciais de crescimento e inserção. Os segredos desse setor, que movimenta profissionais dentro e fora do Brasil, são revelados em nova série produzida pelo Na Prática em parceria com a organização.

A série Desvendando Marketing com a Ambev, com quatro capítulos que a Bússola publica a partir deste domingo, busca dar uma panorama prático sobre estratégias e ações realizadas dentro da empresa.

No primeiro vídeo, o vice-presidente de marketing da Ambev, Daniel Waks, aborda como é a estrutura macro do setor dentro da empresa e quais os desafios para o futuro.

A Bússola conversou com o vice-presidente para saber mais.

Bússola: Como é a divisão do marketing na Ambev?

Daniel Waks: O setor de marketing na Ambev é dividido em 5 frentes principais. Cada uma delas têm um mesmo objetivo principal, que é o de alavancar o sucesso das marcas da Ambev no mercado.

#1 Inovações

Setor voltado para criar ideias novas para as marcas, para as bebidas, para os rótulos e para a Ambev de modo geral.

#2 Marcas

Setor dedicado a cuidar de cada um dos rótulos da empresa, com o principal objetivo de construir marcas que conquistem e que resolvem necessidades reais dos consumidores.

#3 Insights

Área dedica a esmiuçar o comportamento, a opinião e os anseios do consumidor da Ambev em suas diferentes formas.

#4 Draftline

Estúdio interno da organização que une dados e criatividade, para medir e criar estratégias com base nas relações entre as partes.

#5 Marca Institucional

Grupo orientado a construir a marca institucional Ambev, através de ações que melhorem ou mantenham a boa reputação da empresa e de suas marcas perante o público.

Bússola: Qual o maior desafio do setor de marketing na Ambev?

Daniel Waks: Um dos maiores desafios do setor de marketing está em ter consistência ao longo do tempo. No momento atual, é preciso maior habilidade para se conectar a uma geração de pessoas mais dispersa e ao mesmo tempo exigente a respeito do propósito das empresas.

É papel das marcas conseguir se conectar com as pessoas através de conteúdos relevantes. Mas o grande balanço é ser fiel às origens da marca (durante esse processo). Para criar um propósito, a principal coisa a se fazer é entender as pessoas, ouvir os consumidores e identificar as dores e dificuldades dos consumidores.

Bússola: Quais as principais características da equipe de marketing na Ambev?

Daniel Waks: Conquistar as pessoas. Um bom profissional de marketing precisa ser curioso para descobrir e empático para entender a fundo diferentes públicos. A gente tem que se conhecer, temos que saber em quais áreas somos bons, quais não somos, o que gostamos e o que não gostamos, porque no final quem define a nossa carreira somos nós mesmos.

