Safra inaugura sala VIP em Guarulhos para clientes do banco e de câmbio

O Banco Safra inaugura hoje uma sala VIP localizada no terminal 3 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. No Espaço Banco Safra, ambiente administrado pela GRU Airport, os clientes terão acesso a um buffet completo, incluindo opções kosher, wi-fi, TV a cabo, banheiros e chuveiros privativos que seguem as normas e medidas sanitárias indicadas pelo órgão fiscalizador.

Podem acessar o lounge os portadores do cartão Visa Infinite Safra e os passageiros das companhias aéreas que atualmente utilizam o espaço. O acesso é gratuito e o cliente pode convidar um acompanhante sem custo adicional. Poderão acessar também passageiros que fizerem operações de câmbio equivalente ao valor de US$ 1,5 mil de qualquer moeda estrangeira nos postos de câmbio Safra do aeroporto.

Durante a pandemia, o espaço funcionará de 11h da manhã até 3h da manhã do dia seguinte, com ocupação reduzida.

