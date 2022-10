RZK assume publicidade exterior de terminais de ônibus em SP e Recife

A RZK Digital, empresa do segmento de mídia digital out-of-home com operação 100% digital e foco em inteligência de dados, será a responsável pela publicidade exterior de parte dos terminais de ônibus da capital paulista e de Recife (PE). O contrato tem duração de 10 anos e as instalações dos painéis já começam a partir de novembro deste ano.

Somente em São Paulo, serão mais 140 faces publicitárias espalhadas pelos nove terminais urbanos que compõem o Bloco Noroeste: Amaral Gurgel, Campo Limpo, Casa Verde, Jardim Britânia, Lapa, Pinheiros, Pirituba, Princesa Isabel e Vila Nova Cachoeirinha, por onde passam 350 mil passageiros diariamente, ampliando a cobertura da RZK nos diferentes modais do transporte da capital para 354 telas.

Já em Recife, a empresa de DOOH comercializará, ainda em 2022, 54 painéis em sete terminais da capital pernambucana, por onde transitam 320 mil passageiros por dia. Essa é a primeira fase de uma ocupação que chegará ao total de 26 terminais além de 44 BRTs da cidade.

“Ficamos felizes com esse crescimento na capital paulista e, além disso, com a chegada no nordeste do país. Em menos de um ano de operação, a RZK já mostra que está preparada para estar nos principais centros urbanos do Brasil. Vamos entregar para nossos clientes, 4 bilhões de impactos mensais e o que há de mais moderno no setor de digital out-of-home”, diz Eduardo Mantegazza, CEO da empresa.

O movimento é parte do plano de expansão da RZK Digital, que levará a empresa de 200 para 716 faces já no início de 2023. Com isso, apenas em São Paulo, a companhia irá atingir 3 milhões de pessoas diariamente que frequentam o transporte urbano.

“Esperamos ter a maior oferta de mídia digital out-of-home no transporte urbano de São Paulo e Recife. São mais de 5 milhões de pessoas que utilizam os ônibus diariamente em São Paulo e nós vamos estar na maioria de seus terminais. O contrato é mais um passo para que isso ocorra; além da novidade em Recife, onde a gente fortalece nossa oferta em nível nacional”, afirma Paulo Queiroz, Sócio e Head de Operações da RZK Digital.

