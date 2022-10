TRENDS: Diferenças geracionais e marketing

Grupo geracionais têm características específicas, assim como comportamentos distintos.

Para atingir um público-alvo, profissionais de marketing devem conhecer os valores e anseios de cada geração, incluindo uma linguagem que conversa e apresenta soluções de acordo com suas necessidades.

É possível vender um mesmo produto com abordagens diferentes.

Se uma geração preza mais por design e imagem, e outra por durabilidade e qualidade, a comunicação pode destacar esses pontos.

Segundo relatório do Edelman Trust Barometer 2022, batizado de A nova dinâmica da Influência, 59% das pessoas que têm entre 15 e 30 anos dizem estar envolvidas em causas sociais e políticas. Considerar essa informação em qualquer estratégia é o que fará a diferença entre uma campanha bem sucedida e outra que não atinge o consumidor.

Levar em conta também as plataformas mais usadas de cada geração, conhecendo onde os leads se sentem mais confortáveis, promovendo diversos pontos de contato com o público, em vários canais, utilizando, inclusive, vozes influentes que falam “a mesma língua” com determinado grupo, é criar um planejamento de marketing que se baseia em estudos, portanto, que entende o seu consumidor e o que ele deseja.

Criação de conteúdo requer pesquisa

Atualmente as pessoas estão muito mais interessadas em transparência e credibilidade. Marketing de autoridade só alcança seu público se a estratégia levar em consideração que as diferentes gerações anseiam por distintas informações. O que faz muito sentido para um grupo de pessoas, não faz para o outro.

Isso não quer dizer que a interdisciplinaridade não seja bem-vinda, pelo contrário. Uma ação bem construída pode fazer, inclusive, com que as diferentes conversas atinjam os valores de vários grupos, despertando o interesse de uma geração em relação à outra.

Uma campanha recente, de uma famosa marca americana, misturou estrelas jovens com mulheres icônicas como Julianne Moore e Diane Keaton. O intuito foi mostrar que ambas gerações compartilhavam a mesma mentalidade acerca da importância da atemporalidade de certos estilos de roupas.

Não é muito difícil adivinhar que o sucesso veio na velocidade de um post viralizado.

Celebrar a diversidade e mostrar que uma geração não se comporta como, por anos, foi estigmatizada, é revitalizar a informação, estar atento a contemporaneidade e, por incrível que pareça, inovar e criar estéticas modernas.

Internamente, as agências de marketing não podem, de maneira alguma, ignorar a representatividade.

Se por um lado profissionais jovens trazem novidades, energia e ideias para campanhas, por outro lado, eles ignoram muitas vezes os maiores de 50 anos o que faz com que a maioria não sinta afinidade com marcas que poderiam facilmente sentir.

A juventude não desaparece à medida que envelhecemos e experiência significa eficácia e resoluções inteligentes.

Oportunidade é a palavra-chave para atingir diferentes gerações.

Para isso é necessário agir buscando conquistar a confiança por meio de conteúdo, com objetivos claros, que não negligenciam dados demográficos.

Idosos já atingiram a maioridade nas mídias sociais e nativos digitais dominam a maioria das ferramentas disponíveis.

Entender as diversas gerações implica valorizar as histórias e promover experiências.

Ótimas soluções não acontecem como passes de mágica, mas com pesquisa e criatividade para atender às demandas e dominar as ferramentas.

A dica é se orientar pelas diferenças geracionais, pelas semelhanças das gerações e conversar com todas, sem pré-conceitos nem adivinhações.

Bons frutos darão em qualquer estratégia que preze pelo respeito e compreensão das diversas faixas etárias.

Leia mais:

*Alexandre Loures e Flávio Castro são sócios do Grupo FSB

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a Exame. O texto não reflete necessariamente a opinião da Exame.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também