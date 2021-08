Riachuelo cria case em parceria com Tinder sugerindo like em si mesmo

A Riachuelo invadiu o Tinder em uma ação inédita e nada convencional, convidando os usuários a praticarem o amor próprio. Dando continuidade ao novo posicionamento de marca pautados pela premissa “Riachuelo começou a seguir você” e parte da campanha de Dia dos Namorados, no último mês de junho, conseguiu criar um case de sucesso dentro do aplicativo de encontros.

Por meio de cards com as personalidades que estrelaram a campanha do Dia dos Namorados, Rafa Kallimann, Thaynara OG e Leticia Munniz, a marca estimulou o engajamento, de modo que as pessoas podiam clicar e receber a mensagem na tela “It’s a Match”, depois disso elas podiam seguir direto para o e-commerce da marca.

“Queremos fazer parte da vida dos nossos clientes e criar uma ação complementar a campanha, nos aproximando por meio de outras plataformas. Foi uma ideia bem sucedida. A parceria com o app de encontros foi superimportante para tangibilizarmos o conceito da campanha, mostrando que as pessoas podem dar match no amor próprio e curtir elas mesmas”, afirma Lígia Monici, Head de Marketing da Riachuelo.

Com uma taxa de engajamento de mais de 16,9% e taxa de cliques a 6,9%, a ação gerou bons resultados e se tornou um exemplo de sucesso dentro da marca com mais de 150 mil cliques na mensagem.

Com o conceito “Dê um Like em Você”, a campanha de Dia dos Namorados tinha como objetivo gerar conversas nas redes sociais e mídias sobre a importância de olhar para si como o primeiro amor, antes de qualquer relacionamento.

