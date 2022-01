Renner viaja pelo litoral com loja pop up itinerante

A Renner criou uma novidade para celebrar o verão ao lado de seus consumidores. Desde o final de 2021, a varejista inaugurou uma loja itinerante, que irá percorrer cinco cidades litorâneas de Sul a Nordeste do Brasil. Com o mote “Verão Tá On. Tá na Renner”, o novo formato busca consolidar a marca como um destino para a moda de alto verão no país, além de oferecer uma nova experiência para os clientes se relacionarem com a Renner.

A pop up store funciona no modelo guide, onde os clientes podem conhecer a coleção de alto verão e fazer suas compras via Whatsapp ou por meio de totens que direcionam para o e-commerce da varejista, recebendo o produto escolhido em casa.

A loja também oferece diversas facilidades para o público que visitar o local, como espaço pet friendly e de convivência, com carregadores de celular, bicicletário e wi-fi, além de ação com distribuição de brindes.

Com início na Praia de Atlântida (RS), a pop up store ainda irá passar por Florianópolis (SC), na praia do Novo Campeche, Maresias (SP), Búzios (RJ) e Arraial D'Ajuda (BA), percorrendo mais de 2.500 km no litoral brasileiro.

Calendário completo:

Praia de Atlântida (RS) — 26 a 02/01/2022

Das 15 às 23h

Florianópolis — Praia do Novo Campeche (SC) — 06 a 09/01/2022

Sábado das 14h às 22h; domingo das 13h às 21h

Maresias (SP) — 13 a 16/01/2022

Das 10 às 18h

Búzios (RJ) — 20 a 23/01/2022

Das 16h às 00h

Arraial D'Ajuda (BA) — 27 a 30/01/2022

Das 10h às 18h

