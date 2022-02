Raízen promove “corrida” de barcos que transportam combustível

Timão de Ouro, programa da Raízen, licenciada da marca Shell, chega a sua segunda edição. O programa tem como objetivo reconhecer o esforço das tripulações que fazem o transporte fluvial de combustíveis obedecendo a todos os protocolos de segurança. Neste ano, a disputa conta com a novidade da competição dividida em dois programas com empresas, provas e prêmios distintos nas categorias “V-Power” e o “Racing”.

Com mais de 70 terminais de distribuição espalhados pelo Brasil, sendo oito fluviais, a Raízen comercializa mais de 29 bilhões de litros de combustíveis por ano-safra. Somente na bacia amazônica, uma das maiores do mundo, a companhia é responsável pelo transporte de mais de um bilhão de litros de combustíveis anualmente.

Segundo Rafael Alvarez, diretor de logística da Raízen, a primeira edição do Timão de Ouro teve resultado positivo, reforçando iniciativas de segurança da companhia e valorizando tripulações que enfrentam os desafios de navegação com a máxima qualidade e segurança.

“Neste ano, ampliamos a competição para que outras transportadoras parceiras compartilhem e reforcem as boas práticas de segurança, minimizando os erros ao máximo e atuando diariamente em busca do índice de zero acidentes”, afirma Alvarez.

Com o início das etapas em fevereiro, a segunda edição da competição conta com patrocínio da Romão Tecnologias e da Engeboat — Engenharia e Serviços Navais.

Categoria V-Power

A “Categoria V-Power” terá participação das empresas Waldemiro P Lustoza & Cia Ltd (WPL) e a Companhia de Navegação da Amazônia (CNA), que atuam em Manaus (AM). A competição será dividida em três fases. A primeira é eliminatória, onde cada empresa de navegação irá selecionar os dois melhores comandantes seguindo critérios como ter zero acidentes no último ano, 90% de cumprimento do cronograma de simulados e nenhum corte nas imagens das câmeras de segurança. Cada comandante poderá escolher o empurrador e a tripulação, que também deverá atender critérios de segurança. Serão quatro vagas disputando a segunda fase, sendo duas para a WPL e duas para a CNA.

A segunda etapa terá provas práticas de Encalhe e Simulado de Emergência (SOPEP) nos portos das empresas de navegação, além de uma prova teórica sobre normas e regulamentações de SSMA (Segurança, Saúde e Meio Ambiente). A melhor equipe de cada empresa passa para a última fase, onde farão uma prova prática de combate a incêndio na praça de máquinas e uma de atracação, em Porto Velho (RO).

A equipe com a melhor pontuação ganhará uma viagem para um resort com a família, prêmios e o troféu Timão de Ouro. O segundo lugar receberá o Timão de Prata, prêmios e R$ 1 mil em vale-premiação. O terceiro e quarto lugares também serão premiados.

Categoria Racing

Para reforçar as iniciativas de segurança da Raízen junto às transportadoras, a categoria “Racing” contará com a Transdourada, de Belém (PA), e a Navemestra, que atua na Baía de Guanabara (RJ). Serão duas fases: na primeira, cada empresa participante irá selecionar duas equipes conforme critérios de elegibilidade. Na segunda etapa, os participantes responderão um quiz de conhecimentos sobre legislação e SSMA. Ao final da competição, serão entregues medalhas e sorteados prêmios como caixa de som, mochilas, carteiras e DVD Portátil.

