Quer investir em startups? Confira essas 5 dicas para encontrar o segmento certo para você

Por Ana Paula Debiazi, CEO da Leonora Ventures*

Nos últimos anos, o mundo dos investimentos tem testemunhado crescente interesse nas startups. Essas empresas inovadoras têm o potencial de revolucionar mercados inteiros e oferecer retornos substanciais para investidores inteligentes.

No entanto, em meio a diversos setores e oportunidades emergentes, pode ser desafiador determinar o segmento ideal para investir.

1. Procure uma startup com a qual você tem sintonia

Apostar em startups exige mais do que apenas capital, requer compreensão profunda do mercado e afinidade com a área.

A dica é começar avaliando suas paixões, interesses e nichos de especialização. Identifique setores nos quais tenha experiência ou um forte interesse. Se tem sintonia com a tecnologia, por exemplo, pode estar mais bem posicionado para investir em startups de software ou inteligência artificial. Mas cuidado, não se mova apenas pela paixão.

Entenda os potenciais do segmento, as projeções e necessidades atuais e, então, avalie se o negócio realmente está em sinergia com o mercado.

2. Fique ligado nas tendências

Atente-se, sobretudo, às tendências emergentes que estão moldando o futuro. Tecnologias como blockchain, realidade virtual, saúde digital e mobilidade sustentável estão entre os setores que têm atraído considerável atenção nos últimos anos.

Aprofunde-se em relatórios de pesquisa, participe de conferências e acompanhe as notícias para identificar oportunidades promissoras.

3. Atenção nas empresas disruptivas

As melhores possibilidades de investimento muitas vezes surgem de empresas que estão preparadas para revolucionar determinadas áreas. Avalie o potencial de disrupção examinando a proposta de valor, o diferencial competitivo e a capacidade de resolver problemas existentes de maneira inovadora.

Startups que oferecem soluções escaláveis e que abordam lacunas significativas no mercado geralmente apresentam alto potencial de retorno.

4. O histórico do segmento não pode ser ignorado

Examine também o desempenho histórico e atual do mercado para o segmento em consideração. Avalie o crescimento, a concorrência, as barreiras à entrada e as perspectivas futuras. Observe ainda o desempenho de outras startups no mesmo setor, estudando a trajetória de crescimento, o faturamento e a captação de investimentos.

Essas métricas fornecerão insights valiosos sobre a viabilidade do investimento.

5. Não aposte tudo em uma empresa só. Diversificação é chave

Ainda ao aportar em startups, é fundamental diversificar o portfólio para mitigar riscos e maximizar retornos.

Não coloque todos os recursos em um único setor; em vez disso, distribua os investimentos em uma variedade de segmentos que ofereçam equilíbrio entre risco e potencial de crescimento. Isso ajudará a proteger o capital e aumentar as chances de sucesso em longo prazo.

Para evitar ainda mais potenciais ameaças nas operações do negócio, avalie investir por meio de fundos existentes e com renome.

Olhe as oportunidades ligadas ao corporate venture , que mitiga riscos e possui mais capacidade de crescimento. Mas, lembre-se: sempre diversificando o portfólio.

Lucro é uma possibilidade. As escolhas certas são a garantia

Apostar em startups pode ser uma estratégia lucrativa para os investidores, desde que seja feita com cuidado e diligência. Ao considerar o melhor segmento para investir ainda neste semestre, leve em conta suas paixões, tendências emergentes, o potencial de disrupção, o desempenho de mercado e a diversificação de portfólio.

Com uma abordagem criteriosa e informada, é possível identificar oportunidades promissoras que ofereçam retornos substanciais no futuro.

*Ana Paula Debiazi é CEO da Leonora Ventures, corporate venture builder catarinense que tem a missão de impulsionar o crescimento de startups que atuam com tecnologias inovadoras no setor de varejo, logística e educação.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube