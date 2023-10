Procurando aportes? Veja empresas que buscam startups para investir mais de R$ 630 milhões

Grandes empresas têm apostado no mercado de inovação para se destacar no mundo corporativo. É o que aponta uma pesquisa da consultoria de inovação ACE Cortex com mais de 130 executivos e líderes de grandes companhias. Para 40,62% deles, as corporate venture capital são o caminho para causar “disrupção” em seus mercados de atuação.

Corporate venture capital é o termo utilizado para representar as modalidades de investimentos em que grandes companhias usam seu capital para investir em startups que possam oferecer soluções para os problemas das investidoras.

Segundo o levantamento, de todas as corporate venture capitals do Brasil, 23,4% são do setor financeiro e de investimento. Depois vem bens e consumo (14,9%), transporte e logística (12,7%), saúde (8,5%), energia, petróleo e gás (6,3%), construção e engenharia (6,3%), indústria química (4,2%), mineração e metais (4,2%), indústria automotiva (4,2%), serviços (2,1%), educação (2,1%) e varejo (2,1%).

“O número de empresas focadas em cortar gastos saltou de 11% para 41%, nos últimos 12 meses”, diz Luís Gustavo Lima, CEO da ACE Cortex. “Então, trabalhar em parceria com startups pode ser uma boa saída para esse gap, já que, por terem passado por muitos processos de validação, costumam oferecer soluções mais rápidas, eficazes e baratas”.

A EXAME separou empresas que estão com programas abertos de investimentos em startups. Também mapeou programas de inovação aberta. Veja abaixo.

Programas de aporte

BNDES

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) selecionou seis propostas de fundos de investimento em micro, pequenas e médias empresas, nos quais o Banco investirá até 638,5 milhões de reais. São dois fundos de capital semente (seed) e quatro fundos de venture capital. Veja os fundos.

Capital semente: o fundo Govtech Brasil FIP Capital Semente, cogerido pela KPTL e pela Cedro, e o fundo Antler Brasil I FIP Capital Semente, do consórcio formado pela Antler e Patagonia Capital.

Venture capital: fundo Astella Journey V Feeder FIP Multiestratégia, gerido pela Astella; fundo Noon FIP I FIP Multiestratégia, gerido pela Noon; fundo Good Karma Fund FIP – Multiestratégia, gerido pela Good Karma; e fundo FIP Multiestratégia Genoma IX, gerido pela DNA Capital.

As startups podem procurar esses fundos e gestores para entender como podem se apresentar.

FedEx

A FedEx Express está com inscrições abertas para o Programa FedEx para Micro e Pequenas Empresas. Os três primeiros colocados terão a chance de receber até 175.000 reais em prêmios e mentoria sobre gestão de negócios com o investidor Renato Mendes. As inscrições vão até o dia 20 de dezembro e podem ser feitas gratuitamente pelo site. O resultado será divulgado em 07 de fevereiro de 2024.

A edição deste ano vai premiar os vencedores com certificados em barra de ouro nos valores de R$ 175.000 reais para o primeiro colocado, 100.000 reais para o segundo, e R$ 75.000 para o terceiro lugar, além da mentoria de negócios. Na fase inicial do programa, as empresas passarão por uma seletiva e as Top 15 irão para a fase final, quando terão a oportunidade de apresentar seus negócios à banca de jurados.

Inscrições: site do Fedex até 20/12

Unifique

A provedora de internet Unifique está com inscrições abertas para startups que desejam receber aportes de até 750.000 reais. Serão 20 selecionadas. Sendo que 10 ganharão R$ 150.000, cinco ganharão R$ 400.000 e outras cinco ganharão 750.000 reais. Além do cheque, receberão mentoria. Entre as áreas desejadas estão startups de cidades inteligentes, automação residencial, Indústria 4.0, Logística 4.0, agrotechs, health techs e edtechs.

Inscrições: pelo site da Inovastartups até 29 de outubro

Programas de aceleração

Além das empresas que estão aportando dinheiro, há também quem está fazendo mentoria ou com programas de inovação abertos.

Eretz.bio - Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein

A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein anunciou a criação de uma frente de aceleração de startups voltada à educação que tenham como foco a saúde. Por meio da Eretz.bio, ecossistema de inovação do Einstein, será oferecido um programa de mentoria sem participação acionária com duração de 24 meses, para apoiar o desenvolvimento de novas tecnologias. Nele, as edtechs incubadas têm a possibilidade de aplicar suas tecnologias no Ensino Einstein.

Inscrições: o prazo não foi informado

o prazo não foi informado Onde se inscrever: pelo site da Eretz.bio

pelo site da Eretz.bio Pré-requisito: CNPJ constituído, ser uma empresa de base tecnológica com foco em educação (edtech), MVP que possa ser avaliado e com menos de oito anos de atuação

FI Boost

O FI Group, consultoria multinacional especializada na gestão de mecanismos públicos de fomento à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), acaba de anunciar a abertura das inscrições da terceira edição de seu Programa de Aceleração de Startups, FI Boost. A iniciativa tem como objetivo impulsionar a inovação, com mentorias e orientações. Podem se inscrever startups brasileiras no modelo B2B e B2B2C, com MVP (produto mínimo viável) e as primeiras métricas de clientes.

Inscrições: até final de outubro

Onde se inscrever: no site do FI Boost

CataratasLab - Grupo Cataratas

O Grupo Cataratas lança o CataratasLab, o laboratório de inovação aberta da empresa que administra sete parques em seu portfólio. O objetivo é atrair empreendedores que ofereçam soluções inovadoras voltadas para coleta e análise de dados, design de experiências, tecnologias ecoeficientes, entre outros temas.As startups irão participar do processo de seleção feito pela Liga Ventures, por meio de avaliações e entrevistas por vídeo. Os projetos selecionados serão apresentados no Pitch Day ao C-level e ao comitê de inovação do Grupo Cataratas. A partir daí, passarão pelo programa de aceleração com o investimento para rodar a prova de conceito (PoC) em um de seus campos de prova.

Inscrições : até 29 de outubro

: até 29 de outubro Onde se inscrever: pelo site da CatarataLabs

Programa Centelha 2

Pequenos empreendedores e pessoas físicas com ideias inovadoras do Rio de Janeiro podem submeter seus projetos no Programa Centelha 2, que tem como objetivo estimular e fomentar a cultura empreendedora no Brasil. Realizada pela primeira vez no RJ, a iniciativa oferecerá recursos financeiros, capacitações, suporte e outros benefícios para até 50 selecionados, que receberão até 70.000 reais em subvenção econômica e 26.000 reais em bolsas de apoio técnico.

Inscrições: até 11 de outubro de 2023, às 18h

Onde se inscrever: pelo site do Programa Centelha RJ

Programa de investimento - Start Growth

A Start Growth é uma iniciativa para ajudar empreendedores a passar pelo "vale da morte". Fazem isso através de programas de investimento. Neste momento, podem participar startups especialmente das seguintes verticais: HR Tech, Fintech, Edtech, Database, Martech e Healthtech.

Inscrições: até 16 de dezembro

Onde se inscrever: no site da Start Growth

Startups Lab - Google News Initiative

O Google selecionará 15 negócios de notícia em estágio inicial para concorrer ao programa de 8 semanas e 10 mil dólares em financiamento. O foco é em empreendedores de startups de jornalismo em estágio inicial ou pessoas com ideias que ainda precisam sair do papel. Todos receberão um auxílio financeiro no valor U$S 3.000. Além disso, os 5 projetos que mais se destacarem ao longo da jornada, receberão um prêmio equivalente a U$S 10.000 para impulsionar o crescimento de seus negócios.

Inscrições: até 15 de outubro de 2023

Onde se inscrever: no link do programa

Vetor AG - Andrade Gutierrez

O Vetor AG, programa de inovação aberta da construtora Andrade Gutierrez, lançou seu 6º ciclo. Ao todo, serão três desafios sobre Inteligência Artificial voltados a startups, nacionais e internacionais, nos segmentos de construção (uso de IA no canteiro de obras), engenharia (a aplicação de tecnologias para aprimorar a eficiência, a precisão e a agilidade em projetos) e suprimentos (gestão de estoques e materiais). Há ainda uma opção de inscrição aberta àquelas empresas que acreditam terem fit com a AG em outros setores de atuação.