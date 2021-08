Quer ganhar dinheiro com conteúdo? Aprenda a monetizar seu conhecimento

Você provavelmente já esteve em um evento em que o palestrante aproveitou o momento em que estava no palco para divulgar um livro, um curso, seus próprios contatos ou a próxima palestra. Essa prática, conhecida como “pitch de venda”, embora comum, é bastante delicada, porque pode causar desconforto na plateia. Fica aquela sensação de “ele só queria me vender”.

Então como tornar seu pitch natural e fazer com que as pessoas fiquem encantadas com a possibilidade de comprar um conteúdo seu?

A Bússola conversou com a mentora de palestrantes Tathiane Deândhela, especialista em comunicação de alta performance, que listou cinco formas de monetizar o seu conhecimento. Entre os dias 28 e 29 de agosto, Tathiane vai realizar a imersão PPG Experience 2021, em que serão debatidos temas como otimização do tempo, comunicação assertiva e táticas para fazer decolar qualquer negócio na área do conhecimento e da educação.

Adote o pitch de vendas

Já aconteceu de você estar assistindo a um curso online gratuito e, de repente, sentir um desejo enorme de saber mais sobre a versão completa? Ou ver um youtuber comentar sobre um produto e quer pesquisar mais sobre ele? Se a resposta for sim, você foi pego por um excelente pitch de vendas, um conceito que existe no mercado há muito tempo. É bem presente nas vendas B2B, nas conversas pelo LinkedIn, em treinamentos de comunicação e em negociações. O pitch de vendas é simplesmente um discurso persuasivo que vende.

Mas existem técnicas e estratégias para fazer um bom pitch de vendas, como:

Mostrar sua proposta de valor

Utilizar os gatilhos mentais da persuasão, ou seja, palavras-chave que induzem o interlocutor a querer conhecer mais

Desenvolver um relacionamento de confiança com seu interlocutor ou prospectivo

Focar na objetividade e na relevância do tema que está tratando.

Ofereça treinamentos e workshops

Uma das melhores formas de monetizar o conhecimento é com treinamentos.

Isso porque muitas pessoas vão assistir a uma palestra sua, por exemplo, em busca do próximo nível. Ou seja, elas podem se interessar por algo mais prático, que ofereça ferramentas e exercícios. Se você faz uma palestra extraordinária em uma empresa, por exemplo, há boas chances de que eles te procurem para realizar um treinamento com a equipe e dar continuidade ao processo de evolução que foi iniciado com sua palestra.

Isso vale para tudo. Sempre que oferecer um conteúdo, lembre-se que é possível oferecer mais.

Realize mentorias

A mentoria é um processo mais customizado, um aprofundamento, com uma abordagem de questões mais específicas. Geralmente a prática acontece no formato de hot seats, quando cada pessoa vai ter seu momento de tirar dúvidas, de forma personalizada, sobre os desafios que está enfrentando. Durante as mentorias, você vai entender os desafios do cliente de uma forma prática e mais pessoal. E vai cobrar por isso.

Consultoria

A consultoria, assim como a mentoria, atua numa esfera bastante personalizada para atender o cliente. Contudo, enquanto a mentoria revela os caminhos a serem percorridos, a consultoria pega na mão e caminha lado a lado do cliente.

É um processo bastante próximo e requer atenção especial. Por esse motivo, a consultoria costuma ser um acompanhamento a longo prazo, variando de cerca de seis meses a um ano, com encontros semanais ou quinzenais para acompanhamento e implementação.

Cursos online

Nos últimos anos, virou moda criar um curso e vendê-lo pela internet. Mas existe um bom motivo para isso: o mundo está repleto de pessoas em busca de conhecimento. Porém as distâncias e custos muitas vezes dificultam encontrar alguém competente para ensinar. É por isso que os cursos online são tão populares. Eles unem as pessoas que sabem com aquelas que têm vontade de aprender.

Você também pode potencializar os seus ganhos nas palestras presenciais e encontros ao vivo ao vender cursos online, que podem ser tanto com aulas gravadas, quanto ao vivo. Se você tem conhecimento suficiente sobre um tema, não perca tempo. Monte um bom programa e ensine.

