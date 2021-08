Quer adotar um pet? Extra Hipermercado promoverá feira neste sábado

Neste sábado, 14, o Extra Hipermercado realiza uma feira de adoção de cães e gatos. Os animais já estão castrados e vermifugados (com exceção dos filhotes, que ainda não têm peso suficiente para realizar a castração). Para adotar um dos bichinhos, os interessados devem ser maiores de idade, apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência e ter condições mínimas necessárias para o cuidado dos animais, como: telas nas janelas, no caso dos gatos, além do comprometimento com a castração daqueles que ainda são filhotes. O evento vai acontecer em três unidades em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, em parceria com as ONGs Lar Vitório, Bicho Loko e Raia Petshop.

“Estamos torcendo para que todos esses bichinhos encontrem o seu lar e que várias famílias possam levar para casa novos integrantes cheios de amor e carinho”, diz Renata Amaral, Gerente do Instituto GPA. Além da adoção de bichinhos, o Extra está promovendo, em parceria com a marca exclusiva Qualitá e o Instituto GPA, o Pet Day. Durante todo o sábado, a mesma quantidade de produtos da linha pet da marca Qualitá que for vendida no Extra Hiper e Mercado Extra será doada para ONGs de proteção animal parceiras do Instituto GPA.

As lojas participantes da feira de adoção serão Extra Hiper Freguesia do Ó, em São Paulo (Vila Albertina, das 11h às 16h), Extra Minas Shopping, em Belo Horizonte (Bairro São Paulo, das 11h às 14h) e Extra Brasília Norte, em Brasília (Asa Norte, das 10h às 16h).

