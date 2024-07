Quem serão os membros do conselho da fusão entre o Grupo SOMA e Arezzo&CO?

As companhias Arezzo&CO e Grupo SOMA anunciaram os nomes propostos para compor o Conselho Administrativo da AZZAS 2154 – companhia que surgiu a partir da associação entre os dois grupos.

Os nomes propostos serão apresentados aos acionistas na assembleia geral extraordinária convocada para 31 de julho de 2024.

Uma vez aprovados pelos acionistas, nove integrantes começam a fazer parte do conselho da AZZAS 2154 .

Além dos sócios fundadores dos grupos que compõem a nova empresa, Alexandre Birman e Roberto Jatahy, o time proposto é composto por profissionais renomados do mercado, reforçando o desenvolvimento da maior empresa de moda da América Latina.

“Cada membro do Conselho do AZZAS 2154 foi cuidadosamente escolhido pela sua capacidade de contribuição à nossa visão de criar uma empresa longeva, que sabe responder aos desafios do seu tempo”, comenta Alexandre Birman, CEO da Arezzo&CO.

“Estamos muito orgulhosos em juntar alguns dos principais nomes do mercado financeiro e da moda para garantir que a nossa nova empresa tome sempre as melhores decisões e siga crescendo saudável”, afirma Roberto Jatahy, CEO do Grupo SOMA.

A nova companhia será a primeira multinacional brasileira do seu segmento, responsável por uma receita bruta anual superior a R$ 12,4 bilhões e EBTIDA R$ 1,6 bi .

São 34 marcas no portfólio e cerca de 22 mil colaboradores diretos, mais de 2 mil lojas, 1,5 mil franquias e 22 mil multimarcas.

Os nomes propostos

Pedro Pullen Parente – Será o Chairman do Conselho. Com mais de 50 anos de experiência, Parente tem passagens pelos setores público e privado, atuando hoje como sócio fundador da eB Capital, uma gestora de investimentos em Private Equity, em conselhos de administração de empresas e em entidades do terceiro setor.

Alexandre Birman – Futuro CEO do AZZAS 2154. Birman atua, desde 2013, como CEO da Arezzo&Co e também é membro do seu Conselho de Administração. Foi fundador de marcas do portfólio da Arezzo&Co como Schutz e Alexandre Birman.

Roberto Jatahy – Futuro CEO da business unit de vestuário feminino do AZZAS 2154. Jatahy foi CEO e co-fundador da Animale e do GRUPO SOMA, atuando como membro do conselho.

Anna Chaia – Advisor de startups e scale-up da Endeavor. Já foi conselheira e membro dos comitês de empresas relevantes do varejo como Vivara, Zamp (Burguer King, Popeyes e Starbucks) e Puravida.

Edison Ticle – CFO da Minerva Foods e membro do conselho do Grupo SOMA, da TC e Aeris Energy. Ao longo de sua carreira passou pelos bancos Itaú, Pactual, Safra e C6.

Guilherme Benchimol – Cofundador, CEO e presidente executivo do Conselho da XP INC. Tem mais de 20 anos de experiência no mercado de serviços financeiros.

José Ernesto Bologna – Fundador e Presidente da Ethos Sharewoods Desenvolvimento Humano e Organizacional, é o atual Presidente do Conselho da Arezzo&Co, com cadeiras nos Conselhos da Almar, do Grupo Martins, Grupo Cordeiro e Civi-Co.

Ruy Kameyama – Ex-CEO da BRMalls, empresa na qual ficou mais de 16 anos e membro do conselho do Grupo SOMA.

Sylvia Leão – Membro do conselho da Raiadrogasil, Petz, Ypê e Grupo Moura. Seus últimos cargos executivos foram VP de Recursos Humanos do Carrefour, VP de Marketing da BRF e VP de gestão de gente/comercial e operações do Grupo Pão de Açúcar.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube