Pessoas muito bem-sucedidas ‘exigem mais respeito’ quando usam essas frases, diz especialista

No ambiente corporativo, competência não é suficiente. A forma como você se comunica pode acelerar — ou travar — sua trajetória.

Segundo Erin McGoff, coach de carreira, profissionais que crescem mais rápido usam ajustes sutis na linguagem para transmitir clareza, confiança e maturidade.

Pequenas trocas de palavras podem mudar completamente a percepção que os outros têm de você. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

1. Troque perguntas fechadas por perguntas abertas

Pedidos diretos de “sim ou não” criam tensão e colocam a outra pessoa contra a parede.

Em vez de:

“Posso ser promovido?”

Tente:

“Quais seriam minhas prioridades se eu quisesse ser promovido este ano?”

A mudança transforma um pedido em uma conversa estratégica. Mostra iniciativa e foco em processo, não apenas em benefício pessoal.

2. Troque excesso de desculpas por gratidão

Pedir desculpas quando necessário é saudável. Mas pedir desculpas por tudo pode minar sua autoridade.

Em vez de:

“Desculpa o atraso.”

Diga:

“Obrigado por esperar. Vamos começar.”

A gratidão mantém o reconhecimento do erro sem reduzir sua presença profissional.

3. Troque o ‘mas’ pelo ‘e’

A palavra “mas” frequentemente invalida o que veio antes.

Em vez de:

“Eu gosto do meu trabalho, mas preciso de aumento.”

Diga:

“Eu gosto do meu trabalho, e preciso de aumento.”

O “e” permite que duas verdades coexistam. Isso transmite segurança e evita tom defensivo.

4. Troque ‘eu sinto que’ por afirmações claras

“Eu sinto que” pode suavizar demais sua mensagem, tornando-a fácil de descartar.

Em vez de:

“Eu sinto que estamos atrasados.”

Diga:

“Eu percebi que estamos atrasados.” “Minha recomendação é avançar com a opção dois.”

A mudança reforça que você está fazendo uma análise, não apenas expressando emoção.

5. Troque ‘por quê’ por ‘como’ ou ‘o que’

Perguntas iniciadas com “por quê” podem soar acusatórias.

Em vez de:

“Por que você fez assim?”

Tente:

“Como você chegou a essa conclusão?”



“O que te levou a escolher essa abordagem?”

A conversa deixa de ser defensiva e se torna colaborativa.

