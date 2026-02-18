Pessoas muito bem-sucedidas ‘exigem mais respeito’ quando usam essas frases, diz especialista

(monkeybusinessimages/Getty Images)
Colunista
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 15h23.
No ambiente corporativo, competência não é suficiente. A forma como você se comunica pode acelerar — ou travar — sua trajetória.
Segundo Erin McGoff, coach de carreira, profissionais que crescem mais rápido usam ajustes sutis na linguagem para transmitir clareza, confiança e maturidade.
Pequenas trocas de palavras podem mudar completamente a percepção que os outros têm de você. As informações foram retiradas de CNBC Make It.
Pedidos diretos de “sim ou não” criam tensão e colocam a outra pessoa contra a parede.
Em vez de:
“Posso ser promovido?”
Tente:
“Quais seriam minhas prioridades se eu quisesse ser promovido este ano?”
A mudança transforma um pedido em uma conversa estratégica. Mostra iniciativa e foco em processo, não apenas em benefício pessoal.
Pedir desculpas quando necessário é saudável. Mas pedir desculpas por tudo pode minar sua autoridade.
Em vez de:
“Desculpa o atraso.”
Diga:
“Obrigado por esperar. Vamos começar.”
A gratidão mantém o reconhecimento do erro sem reduzir sua presença profissional.
A palavra “mas” frequentemente invalida o que veio antes.
Em vez de:
“Eu gosto do meu trabalho, mas preciso de aumento.”
Diga:
“Eu gosto do meu trabalho, e preciso de aumento.”
O “e” permite que duas verdades coexistam. Isso transmite segurança e evita tom defensivo.
“Eu sinto que” pode suavizar demais sua mensagem, tornando-a fácil de descartar.
Em vez de:
“Eu sinto que estamos atrasados.”
Diga:
“Eu percebi que estamos atrasados.”
“Minha recomendação é avançar com a opção dois.”
A mudança reforça que você está fazendo uma análise, não apenas expressando emoção.
Perguntas iniciadas com “por quê” podem soar acusatórias.
Em vez de:
“Por que você fez assim?”
Tente:
“Como você chegou a essa conclusão?”
“O que te levou a escolher essa abordagem?”
A conversa deixa de ser defensiva e se torna colaborativa.
