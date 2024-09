Quais foram as cinco marcas mais comentadas no Rock in Rio 2024?

Com mais de 700 mil participantes, o Rock in Rio 2024 é exemplo de evento ideal para a criação de ativações e ações publicitárias de grandes marcas.

No primeiro final de semana do festival de música, que aconteceu entre os dias 13 e 15 de setembro, as marcas mais faladas nas redes, em medida de comentários, foram as seguintes:

1. TIM – 6,7 mil

2. Trident – 5,4 mil

3. Itaú – 5,3 mil

4. Volkswagen – 4,6 mil

5. Natura – 2,5 mil

Os dados são da Visão Tagger, ferramenta de marketing de influência que coleta dados do Facebook, TikTok e Instagram. Ela não considera publicações feitas por influenciadores.

TIM foi a marca que mais deu o que falar

A principal aposta da operadora para o festival é uma infraestrutura dedicada à operação do 5G. No primeiro final de semana, os clientes da TIM trafegaram 74 terabytes de dados, volume suficiente para assistir a vídeos em HD por 25 anos.

A operadora conseguiu o registro no primeiro ranking graças a essa infraestrutura, às ativações como o karaokê 5G, um amplo squad de influenciadores e celebridades e uma estratégia desenvolvida pela BETC HAVAS.

O grande destaque do espaço foi o Karaokê 5G , que atraiu mais de 500 participantes em apenas três dias.

"O primeiro fim de semana do Rock in Rio foi um marco para a TIM. A combinação da nossa infraestrutura de 5G de última geração com ativações inovadoras proporcionou uma experiência única aos clientes, reforçando a importância da tecnologia na ampliação das conexões humanas", diz Camila Ribeiro, diretora de Advertising e Branding da TIM.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Assine nossa newsletter e fique por dentro de todas as novidades