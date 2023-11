Explorando o sucesso da agência BETC HAVAS em entrevista com seu fundador

Em 2023, a BETC HAVAS, agência de publicidade referência em criatividade e inovação conquistou novas contas, como o banco Santander, foi reconhecida como a agência mais bem avaliada pelos clientes pela Agency Scope e recebeu prêmios importantes, como London International Awards, FIAP, Cannes, na qual recebeu prata pelo clipe "Salve a Favela" e El Ojo, onde recebeu prata pelo filme "Salve a Favela" e bronze por "Petra Milk".

Produzido por BETC HAVAS e KondZilla, em parceira com Santeria, "Salve a Favela" é um videoclipe que joga luz a uma questão urgente vivida por moradores de favelas do Brasil – vítimas inocentes, a maior parte delas pretas, em ações policiais. Já "Petra Milk" é uma ação desenvolvida pela BETC HAVAS para a cervejaria Petra, onde as cervejas davam lugar ao leite de Petra: um leite vegetal feito com o ingrediente mais exclusivo da Petra Puro Malte - a cevada de Petra Malte. A campanha foi pensada para a Copa do Mundo 2022, em que muitas partidas aconteceram no período da manhã, o que dificultava o brasileiro de fazer o que mais gosta: torcer tomando uma cervejinha gelada.

Tudo aconteceu sob a direção do fundador, CEO e CCO da agência, Erh Ray, um criativo com mais de 25 anos de carreira na publicidade, que coleciona mais de 20 Leões no Festival Cannes Lions e outros prêmios em eventos renomados. Ele se destacou na DM9DDB criando campanhas para clientes como Parmalat, Honda e Microsoft e, em 2014, fundou a BETC, que alguns anos depois se juntou ao grupo francês Havas, tornando-se BETC HAVAS.

A Bússola conversou com Erh sobre as inovações da agência, como o Café BETC HAVAS, e sobre o que esperar do mercado para o ano de 2024:

O fundador da BETC HAVAS, Erh Ray

A BETC HAVAS se posiciona como uma agência Sexy & Bold. O que isso significa conceitualmente?

Conceitualmente, o lado sexy é a parte da criatividade, dos talentos, é o Café que nós criamos para aproximar as pessoas após o COVID, são os prêmios, é todo o charme de um grupo francês, que é a BETC. Já a parte bold é o lado da Havas, que sempre foi uma das maiores compradoras de mídia do país - e hoje, pelo Cenp-Meios, a BETC HAVAS é a maior – e que traz todas as ferramentas, expertise multidisciplinar, pesquisas e dados que oferecemos para os nossos clientes. É a força de uma agência multinacional, reconhecida regionalmente como uma das melhores agências de mídia da América Latina, quem sabe até do mundo. Esse é o conceito, é a união das forças. E nem sempre as empresas têm esse charme, esse lado sexy, que é difícil conseguir especialmente quando se é grande.

Quais as principais tendências que você identifica para o mercado publicitário em 2024?

Uma das principais tendências de 2024 - e que já começou a acontecer - é a unificação das agências. As agências estão se fortalecendo para um mercado cada vez mais competitivo, mais difícil, com as big techs avançando ainda mais e as redes sociais crescendo a cada dia. Outra tendência é a aplicação das Inteligências Artificiais no nosso dia a dia, que também já se mostra uma realidade crescente no mercado.

Alguma delas já faz parte das entregas da agência? Caso sim, como se anteciparam a essa tendência?

Somos uma das poucas agências a criar um hub dedicado ao TikTok, trabalhando lado a lado com sua equipe. E temos também um hub de trabalho em parceria com a Rede Globo, como mídia massiva, para desenvolver novos produtos, com destaque para uma campanha recente e de muito sucesso para o Santander. Acredito que estamos aplicando muito as entregas de trabalhos não só de customer experience, mas também de PR e ativação, de maneira integrada.

Poderia destacar as campanhas mais marcantes que foram produzidas pela agência neste ano?

Uma das campanhas mais marcantes que produzimos este ano foi sobre a parceria entre a TIM e a Apple, onde, por meio de um pacote de serviços, o iPhone tem uma redução de até 50% em seu valor. Foi uma ação muito importante, pois há poucos planos como esse no mundo e, para o Brasil, a Apple escolheu a operadora como sua parceira.

Tivemos a campanha “Crédito Pós-Crédito” para o Santander, na qual criamos e desenvolvemos um novo produto para a Rede Globo, em um espaço comercial que antes não existia e, mais recentemente, a divertida campanha de Black Friday também para o banco, em parceria exclusiva com o Mercado Livre.

Além da campanha de lançamento do Citröen Cactus, que produzimos para a América Latina e que teve uma excelente repercussão e projetos e promoções de muito sucesso para o Grupo Pão de Açúcar e Reckitt, entre outros.

Ao assumir a conta do Banco Santander, a BETC trouxe inovação já na primeira campanha - a Crédito Pós-Créditos. Como a agência planeja manter a inovação e a criatividade como pilares de sua atuação para seus clientes nos próximos anos?

O Santander é o maior banco internacional do Brasil e sempre foi muito focado no público final, buscando oferecer a seus clientes produtos e serviços que outros bancos não oferecem, o que replicamos em nossas campanhas. Para o Dia das Mães, fizemos uma campanha que conversava sobre a diferença salarial entre as mulheres e os homens. A campanha “Crédito Pós-Crédito” gerou muita conexão, pois trouxemos mais de 50 filmes personalizados sobre os diferentes produtos oferecidos e que conversavam com os diferentes programas da grade da Globo, onde a campanha foi veiculada, em um formato inusitado e inovador. É um banco desafiador, que busca competir com as grandes marcas nacionais, deixando de ser percebido como um player internacional e sim como um grande parceiro local.

Por fim, qual o conceito do BETC HAVAS Café? Qual o papel do espaço no mercado publicitário?

Nós criamos o BETC Havas Café conceitualmente durante a pandemia, pois nesse momento todas as agências e empresas precisaram reduzir seus espaços físicos e, com isso, ficou claro que, ao menos durante esse período, não havia necessidade de termos tanto espaço no escritório. Neste momento, entregamos dois dos três pisos que a agência alugava. Entretanto, tínhamos a preocupação com o que aconteceria pós-pandemia, uma vez que sabíamos que o mundo iria voltar, mas de uma forma diferente, visto que as pessoas se acostumaram a trabalhar de casa, aprenderam a se reorganizar e a conviver com o trabalho híbrido.

Com isso, decidimos criar um lugar onde todos quisessem estar próximos novamente e nada melhor que um Café, que é o espaço mais democrático em qualquer empresa, o local onde o pessoal se reúne para conversar sobre trabalho, sobre a vida e ter um momento descontraído no meio do expediente. Foi assim que surgiu o BETC Havas Café, um ambiente super democrático em uma das ruas mais charmosas de São Paulo, a Oscar Freire, nos Jardins, próximo ao metrô, o que também facilita a mobilidade de nossos colaboradores. Um prédio de 4 andares, que tem café, bar, restaurante e uma livraria especialíssima, abertos ao público, o que é muito bacana, pois você vê pessoas das mais diferentes áreas e inclusive da nossa indústria, hoje frequentando o espaço e fazendo reuniões. Realmente virou um espaço criativo e de muita inspiração para outras pessoas também, além de nosso pessoal, que tem acesso aos outros andares - exclusivos a eles e a nossos clientes e parceiros - via reconhecimento facial. Um Experience Office criado especialmente para potencializar a qualidade das conexões humanas, por meio de iniciativas artísticas, inovação e criatividade, que também vem sendo muito utilizado por grupos e associações do mercado publicitário para palestras e os mais diferentes eventos e ativações.

Com certeza o Café é a junção do lado sexy da agência, com cara de café, bar, lounge de hotel bacana, e o lado bold que é o trabalho, o dia a dia, o poder dos dados, das informações para que possamos gerar trabalhos ainda mais criativos e entregas mais contundentes e de resultados para nossos clientes.

