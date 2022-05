Projeto “Bike Sem Barreiras” leva bicicletas adaptadas para PCDs

Por Bússola

Desde 2016, o grupo Ser Educacional, um dos maiores grupos privados de educação do Brasil, realiza o projeto “Bike Sem Barreiras”, com o objetivo de disponibilizar bicicletas adaptadas para pessoas com deficiência visual, física, mental, múltipla ou mobilidade reduzida. Desde a primeira edição, em Recife, já atendeu mais de 1.700 pessoas. Os encontros ocorrem aos fins de semana, feriados e quinzenalmente em diferentes regiões brasileiras.

“Bike Sem Barreiras” promove a inclusão e a saúde por meio do exercício físico, além de oferecer uma opção de lazer para o público atendido. São três veículos disponibilizados: uma handbike, triciclo adaptado para ser pedalado com as mãos; uma bicicleta dupla, pedalada por uma pessoa com deficiência visual e pelo monitor ou acompanhante; e a "The Duet", uma bicicleta adaptada com uma cadeira de rodas no lugar da roda dianteira.

“Este é mais um dos projetos que nos orgulha por promover a inclusão social e trazer mais visibilidade para temas relacionados à acessibilidade e qualidade de vida para o público PCD e com mobilidade reduzida”, afirma Sérgio Murilo Jr., diretor-adjunto de Governança Ambiental e Social do grupo Ser Educacional.

Os encontros são acompanhados por profissionais e alunos dos cursos de Fisioterapia e Educação Física das Instituições mantidas pelo Grupo, que prestam apoio e orientação aos usuários das bikes adaptadas. Para participar, basta comparecer ao local no dia e horário.

As próximas edições estão previstas para acontecer nas cidades do Rio de Janeiro, João Pessoa, Natal, São Luíz, Guarulhos, Fortaleza, Manaus, Salvador e Recife. Os atendimentos são realizados aos fins de semana, feriados e totalmente gratuitos.

Veja abaixo os endereços e horários de funcionamento do projeto:

Recife: a partir do dia 15 de maio, todos os domingos.[Quebra da Disposição de Texto]av. Rio Branco, esquina com a Alfredo Lisboa, Marco Zero

Salvador: quinzenalmente a partir do dia 7 de maio. Parque da Cidade Joventino Silva, av. Antônio Carlos Magalhães, s/n, Itaigara

João Pessoa: todos os domingos. Parque Sólon de Lucena, Centro

Fortaleza: quinzenalmente, aos sábados. Beira mar, 805, Praia de Iracema

Manaus: quinzenalmente, aos domingos no horário das 8h às 12h. Praia de Ponta Negra, av.Cel. Teixeira, Ponta Negra

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

LIVE: Saúde mais acessível por meio da tecnologia

Para o futuro das carreiras, flexibilidade é "o quê", tecnologia é "como"

Inclusão e equidade precisam sair do discurso e partir para a prática