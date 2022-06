Professores e alunos da Uninassau produzem 5 mil quentinhas para Recife

O Grupo Ser Educacional está doando mais de 5 mil quentinhas para os desabrigados após as fortes chuvas e deslizamentos de barreira que atingem a Região Metropolitana do Recife há uma semana, com pelo menos 100 mortes, de acordo com números do governo de Pernambuco.

A produção das quentinhas conta com a participação direta de professores, funcionários e alunos do Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau). Os alimentos estão sendo entregues diariamente para a prefeitura de Recife, a quem cabe a distribuição aos abrigos.

Além da doação de quentinhas, todas as unidades da Uninassau no Nordeste estão engajadas nessa ação de responsabilidade social, arrecadando roupas, cobertores, alimentos, material de higiene e limpeza.

“Além disso, vamos promover o caminhão solidário, que irá percorrer as ruas dos bairros nas zonas norte e central do Recife, nos dias 31 de maio, 1º e 2 de junho, recolhendo doações. Também estamos incentivando os alunos e colaboradores de todas as nossas instituições nessa ação solidária", afirma Jânyo Diniz, presidente do grupo Ser Educacional.

Interessados em fazer doações podem procurar as faculdades da Uninassau

