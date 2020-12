Primeira batalha

As reformas estruturantes são sempre urgentes no Brasil, nos discursos políticos. Na prática, a teoria da relatividade cria uma dobra no tempo e paralisa a ação dos parlamentares, seja da Câmara, seja do Senado, quando há briga pelo controle do poder dessas Casas em Brasília.

E isso porque, em qualquer eleição, alguém ganha e alguém perde. O vencedor é cheio de agradecimento aos aliados, e algum ódio aos que votaram contra, ou tentaram atrapalhar. Alguém tem de perder, chiar, chorar e reclamar, com muito mais ódio do que o vencedor.

Quando mais próximo de períodos eleitorais, os políticos tendem a correr menos riscos. A não ser que queiram ir à guerra aberta antes da hora. É essa a escolha que parece estar sendo feita em Brasília, uma batalha antecipada e aberta.

O cálculo político para 2022 pesa mais do que deveria na ação intransigente de alguns personagens, sem nenhuma dissimulação. As alianças eleitorais já são sinalizadas nos acordos para as Mesas Diretoras e o chão é riscado demarcando linhas que não devem ser cruzadas, ou confundidas.

Essas linhas não são muito firmes porque a política é cheia de nuances e mutações. Mas hoje parece claro que há um movimento na Câmara demarcando opções de grupos que estarão juntos a partir de agora e até 2022.

O que significa que o governo federal começará enfim a ter concorrência de outro grupo atuando na oposição. Coisa que o próprio governo exercia como monopólio contra si mesmo até agora.

