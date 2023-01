Bússola & Cia: Preço de medicamento sobe mais que inflação geral em SP

Por Márcio de Freitas

A conta da farmácia anda pesando no bolso do brasileiro. O preço de medicamentos antissépticos nasais no e-commerce aumentou, somente em dezembro de 2022, 16,38% em comparação com novembro. O levantamento é da Precifica, que monitorou nove categorias de remédios em seis grandes redes de farmácia on-line da região metropolitana de São Paulo.

O mês de dezembro registrou variação geral de 1,12% - quando a inflação oficial do ano passado ficou pouco acima de 5%. O IPM-COM (Índice de Preços de Medicamentos no E-commerce) tem como objetivo medir a inflação de um conjunto de medicamentos comumente presentes no consumo de produtos farmacêuticos. Na sequência da alta dos preços vieram os anticoncepcionais, com 5,15%; os antidiabéticos, com 4,25%; e os antiparasitas, com 2,54%. As altas nos valores dos antigripais e anti-hipertensivos foram quase semelhantes, registraram 1,34% e 1,32%. Anti-histamínicos, por sua vez, foi a categoria que menos subiu, com 1,10%. O alívio veio dos relaxantes musculares, que

recuaram 8,37%.

A argentina Nubimetrics apostou no mercado digital brasileiro para acelerar a expansão na América Latina. Deu certo. Nos últimos 12 meses a startup cresceu 102% no faturamento. O Brasil é responsável pela maior porcentagem da receita no negócio, superando a Argentina, onde foi fundada. “Enxergamos que o mercado de e-commerce brasileiro está em ascensão e nosso foco é ajudar as marcas e também os sellers a melhorarem suas vendas, que é a maior arma do comércio na atualidade”, afirma Juliana Vital, Global Chief Revenue Officer.

A Aoop Cloud Solutions alcançou a marca de 600 profissionais da área de TI capacitados com o programa Shark in ServiceNow. Criado em 2021 com o objetivo de qualificar a mão de obra na plataforma ServiceNow, os bootcamps são realizados de forma gratuita, com aulas diárias num período entre duas e três semanas. Para 2023, a empresa planeja organizar quatro novos programas gratuitos ao longo do ano, capacitando no total mais de 1.000 pessoas.

A B.done encerrou o ano passado com crescimento de 490% em seu faturamento, além de ter obtido aumento de 180% no volume de novos contratos negociados no mercado de comunicação e publicidade. A B.done espera manter o ritmo acelerado de crescimento em 2023.

A Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) firmou parceria com a escola de tecnologia Ironhack para treinar mais de 50 servidores públicos federais do Executivo e do Judiciário em desenvolvimento web. “A transformação digital está provocando uma grande revolução na maneira com que todos nós trabalhamos”, diz o General Manager da Ironhack Americas, Alexandre Tibechrani.

A Yapoli tem sido aliada do marketing da Havaianas. Com a tecnologia DAM (Digital Asset Management), a martech tem garantido a capacidade de gestão e distribuição de conteúdos digitais da marca de forma ágil e segura. “Digitalização e inovação são pilares de negócio fundamentais para crescermos cada vez mais, trazer parceiros como a Yapoli alavancam nossos resultados nessas frentes”, comenta Gilson Jr., Vice Presidente da Alpargatas e COO da Ioasys.

Com quase 20 milhões em dívidas, justiça aceitou pedido de recuperação judicial do Grupo Tupã. A solicitação da recuperação judicial foi realizada a pedido do escritório JRCLaw depois do efeito da crise de COVID-19. Entre os principais redores estão Santander, Caixa econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco.

Levantamento da HubCount em parceria com Questor e RSM Brasil mostra que a adoção de tecnologias de automação de processos (BPO) impulsiona o crescimento do segmento de contabilidade. São 32,5% os escritórios autodeclarados digitais, contra 13,2% dos negócios autodeclarados tradicionais e 18,8% dos online. A pesquisa aponta que 31,9% das empresas que apresentam crescimento acelerado (superior a 30%) e 31% daquelas com expansão moderada (entre 15% e 30%) oferecem BPO financeiro.

A Zendesk é a nova mantenedora do Órbi Conecta, principal hub de inovação e empreendedorismo digital de Minas Gerais. Órbi inaugura a sua 8ª vertical: Tecnologia. As outras sete frentes de trabalho são: jurídica, energia, construção, finanças, saúde, educação e mobilidade. “Queremos transformar Minas Gerais em um epicentro de inovação e de formação de novos talentos digitais, impulsionando uma nova geração de startups”, afirma Dany Carvalho, CEO do Órbi Conecta.

O Clube FII, plataforma digital de informações de Fundos Imobiliários (FIIs), anunciou a chegada de um novo nome no quadro societário, empresário e professor Eduardo Mira. Ele tem mais de 40 mil alunos e adquiriu 10% do negócio, que tem cerca de 315 mil investidores cadastrados (próximo a 20% do total de investidores em FIIs na B3) e planeja dobrar de tamanho em 2023.

O IBEC - Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos e a FAATESP - Faculdade Álvares de Azevedo, lançaram a primeira graduação em Engenharia de Custos do país. O curso tem duração de cinco anos e carga horária prevista de mais de 3 mil horas/aula. O bacharelado em Engenharia de Custos do IBEC &FAATESP já está com as inscrições abertas e com descontos especiais neste primeiro semestre de 2023.

Com soluções voltadas para ensino de inglês e capacitação corporativa via WhatsApp e Instagram, a startup ChatClass já soma mais de 750 mil usuários em diversos países como Brasil, Colômbia, Chile e Alemanha. Para 2023, a projeção é de um aumento de 50% no faturamento, saltando dos atuais R$3 ,5 milhões para R$ 5 milhões.

A Nexti promove em 19 de janeiro, a Nexti Talks - Inovação, Tecnologia e Gestão. O evento reunirá 150 influentes líderes de empresas para discutir temas como o Uso de Tecnologias em Grandes Empresas; Legislação Trabalhista; Análise Macroeconômica para 2023; Liderança e Desenvolvimento de um Ambiente de Trabalho Eficaz, dentre outros. Palestrantes convidados: Wilbert Sanchez Montes, da Oca Gocil, e Vanessa Cardoso, da Orbital. Nathalia Maestrelo, sócia da Auddas, mediará a palestra Gestão da Informação: dados em tempo real de grandes operações. O 1º Nexti Talks será realizado das 8h às 14 h, no Coco Bambu - JK, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP.

A Vellore Ventures promove um novo Investor Day no próximo dia 06 de fevereiro, às 19h. O evento tem a intenção de apresentar startups para os investidores-anjo da Venture e iniciar o processo de escalada das selecionadas. A companhia quer promover cada vez mais oportunidades de negócios e investimentos em todos os estágios de uma startup.

A Sólides realiza a primeira edição da RH Week de 2023 nos dias 24 e 25 de janeiro às 10h, totalmente gratuito e online. Durante a programação serão debatidos diversos temas, como processo de Recrutamento e Seleção ágil e eficaz, Métricas e Performance para o RH gerar mais resultados, importância do RH e como a tecnologia pode ajudar e Gestão de pessoas. Essa edição conta com a parceria das Associações Brasileiras de Recursos Humanos do Ceará (ABRH CE), Pará (ABRH PA) e Paraíba (ABRH PB).

