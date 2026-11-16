Confiança nas notícias cai a 36% no Brasil; Exame+ aposta em explicar o que muda depois da manchete

Quase metade dos brasileiros, 47%, diz evitar notícias às vezes ou com frequência. A confiança no noticiário caiu para 36%, seis pontos a menos que no ano anterior. Os dados são do Digital News Report 2026, levantamento online do Reuters Institute, ligado à Universidade de Oxford, com quase 100 mil entrevistados em 48 países.

O retrato ajuda a dimensionar a aposta por trás do Exame+, ecossistema gratuito lançado pela EXAME nesta segunda-feira, 16. Ao reunir o jornalismo da EXAME e o conhecimento da Saint Paul Escola de Negócios, o app mira a distância entre ler uma notícia e entender o que ela muda.

Notícia e explicação no mesmo lugar: o Exame+ já pode ser baixado gratuitamente para iOS e Android pela página oficial do lançamento

Muita notícia, pouca clareza

O cenário brasileiro acompanha uma tendência global. No mundo, a confiança nas notícias está em 37%, o menor patamar desde 2015, quando o Reuters Institute começou a medir o indicador. O interesse também recuou: 46% se dizem muito interessados em notícias, contra 59% em 2021.

O caminho até a informação mudou junto. Pela primeira vez, redes sociais e plataformas de vídeo superaram sites e apps de notícias como fonte online mais usada no mundo, com 54% contra 51%. No Brasil, as redes já lideram a TV como fonte semanal de notícias por 9 pontos percentuais, e 33% dos entrevistados recebem conteúdo de criadores ou influenciadores focados em notícias.

Nesse ambiente, separar o que é confiável virou parte do esforço de leitura. Globalmente, 62% dizem se preocupar em distinguir o que é real do que é falso na internet.

O que o leitor procura

Quando perguntadas sobre o que esperam do jornalismo, as pessoas colocam o entendimento perto do topo. Na edição de 2024 do relatório, a necessidade de se manter atualizado foi apontada como importante por 72% dos entrevistados. Logo atrás veio a de aprender algo, com 67%.

Em 2026, o relatório também olhou para o uso de inteligência artificial. Entre os recursos dos chatbots usados para se informar, o mais valorizado em 2026 é a possibilidade de fazer perguntas de acompanhamento, citada por 42% dos entrevistados.

Da manchete à explicação

De onde veio essa alta? O que é a taxa Selic? O que um balanço revela sobre a empresa? São dúvidas comuns de quem acompanha economia e negócios, e é nesse ponto que o Exame+ procura agir.

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O recurso central são as pílulas educacionais: vídeos curtos da Saint Paul, gravados por professores e ligados ao tema da matéria. Uma reportagem sobre o resultado trimestral de uma companhia, por exemplo, pode vir acompanhada de uma demonstração de como interpretar uma DRE.

Cada pessoa escolhe até onde ir. É possível ficar apenas no ambiente de jornalismo ou combinar leitura e aprendizado, no próprio ritmo.

O restante da EXAME vem junto, com feed personalizado, revista digital, matérias em áudio e uma newsletter exclusiva. Os formatos rápidos do app se inspiram nas redes sociais, onde mais da metade dos brasileiros já se informa toda semana.

Se o excesso de notícias afasta o leitor, a explicação pode ser o que o traz de volta.

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